Dramas protagonizados por Lee Hyun Woo, un actor coreano que te enamorará

¿Quién es Lee Hyun Woo? Es un actor surcoreano de 28 años que ha incursionado en los doramas y las películas. Su más reciente trabajo será con Money Heist, una serie de Netflix que se estrenará próximamente, también se desempeña como cantante.

El idol trabaja en la agencia Awesome ENT y concluyó su servicio militar obligatorio de 2018 a 2019. A lo largo de su carrera ha protagonizado algunos dramas y ha interpretado personajes secundarios en otra serie, también ha compartido elenco con estrellas conocidas como IU, Park Seo Joon, Red Velvet y Seo Ye Ji.

Debutó en 2005 y desde entonces ha tenido actuaciones en doramas, películas, programas de entretenimiento y musicales. Checa las recomendaciones en dramas coreanos con los mejores trabajos del actor Lee Hyun Woo para conocerlo mejor.

Doramas de Lee Hyun Woo

The Liar and His Lover

Joy de Red Velvet protagoniza este dorama de romance. La trama sigue la vida de Kang Han Kyeol, integrante del grupo Crude Play. Aunque es un prodigio de la música, suele inspirarse mejor cuando escucha a la gente cantar y mantiene su identidad en secreto bajo el nombre "K".

Un día conoce a la estudiante Yoon So Rim, una joven que lo enamora con su voz y que es fanática de la banda. Aunque le gusta su voz, no tiene ningún interés en ella, a pesar de que está enamorada. Además, So Rim desconoce su verdadera identidad y él la llena de mentiras.

Moorim School

Drama escolar que sigue la vida de los estudiantes de la Escuela Moorin, una institución de alto prestigio y con un gran nivel académico, también enseñan artes marciales. Yoon Shi Woo es un idol rebelde que es ingresado al colegio para corregir su comportamiento.

Ahí conocerá a Wang Chi Ang, un joven que se hace su amigo y vive despreocupadamente gracias al poder económico de su padre. Sim Soon Duk es una joven trabajadora y estudiante que ayuda a su padre ciego y Hwang Sun Ah es hija del director y la estudiante estrella. Moorim también esconde un oscuro secreto detrás de su apariencia.

Dream

Dorama protagonizado por IU y Park Seo Joon que sigue la vida de Yoong Hong Dae, un jugador de futbol que es todo un prodigio; sin embargo, se ve involucrado en un caso que tiene consecuencias disciplinarias. Su castigo consiste en entrenar a un grupo de bajos recursos que no saben nada del deporte, pero deberán competir por la Copa Manual de los Sin Techo.