Dramas coreanos: ¿Qué ha sido de los protagonistas de Goblin años después?

¿Cuándo se estrenó Goblin? Uno de los dramas coreanos más populares, y de gran éxito, tiene tan solo 5 años de haber salido al aire. Fue protagonizado por Gong Yoo, Kim Go Eun y Lee Dong Wook, reconocidas figuras de la actuación en Corea. ¿Qué ha sido de ellos?

Los protagonistas han estado activos en series y películas, aunque Gong Yoo fue el que se ausentó por un par años de los doramas. Todos y cada uno de los integrantes del elenco han protagonizado o aparecido en otros proyectos, y en 2021 y para 2022 tienen nuevos proyectos.

"Goblin" sigue la vida de Kim Shin, un guerrero de la era Goryeo que es traicionado, debido a que cometió muchos pecados, es condenado a vivir por siempre y se convierte en el duende "Dokkaebi", por lo que ve a todos sus seres queridos morir. En el tiempo actual, debe encontrar a la novia del ser inmortal para romper la maldición.

El antes y después de los protagonistas de Goblin

Gong Yoo

Es uno de los actores coreanos más famosos de los doramas. A sus 42 años se mantiene activo en la actuación, aunque se ausentó un par de años de la pantalla chica. Recientemente, se anunció el estreno de "The Silent Sea", serie de Netflix, también regresó con un cameo en "Squid Game". Ha protagonizado Seo Bok, la película "Train to Busan", "Coffe Prince", entre otros.

Kim Go Eun

Es otra de las actrices coreanas más populares. Aunque solo tiene 4 doramas en su trayectoria, todos han sido conocidos a nivel internacional. Su más reciente actuación fue con la serie "Yumi's Cells", otros de sus trabajos son "The King: Eternal Monarch" con Lee Min Ho y "Cheese in the Trap".

Lee Dong Wook

Es otro de los idols más conocidos de los dramas coreanos, ha protagonizado varias series. Sus más recientes trabajos han sido "The Tail of the Nine Tailed" y "Bad and Crazy", uno de los estrenos más esperados de diciembre 2021. Ha estado activo desde su debut en 2005.

Yoo In Na

La actriz que interpretó a uno de los personajes importantes de la serie se ha mantenido activa en su carrera, su más reciente actuación será con "Snowdrop", protagonizado por Jisoo de BLAKCPINK. También ha salido en otras series como "Touch Your Heart".

Yook Sung Jae

Sungjae de BTOB sale en este dorama. El actor y cantante se ha mantenido activo junto al grupo K-Pop y ha actuado en varios doramas juveniles. Hace poco regresó de su servicio militar y tendrá un nuevo protagónico con The Golden Spoon, también actuó en "Who Are You? School 2015 y "Mystic Pop-up Bar".