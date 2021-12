"Yo me moría del placer" Luis de Alba, confiesa que Vicente Fernández grabó una de sus canciones

Consternado por el deceso de Don Vicente Fernández, el actor y comediante Luis de Alba, externó sus condolencias y el gran dolor que ha sentido tras la partida de uno de sus grandes amigos, esto luego de que hace algunas semanas ambos estuvieron internados en el hospital Century 2000 de Guadalajara.

Así, durante la entrevista que otorgó para el programa “Sale el Sol”, el comediante recordó diversas anécdotas junto al “Charro de Huentitán”, por lo que confesó el orgullo que siente al ser uno de los pocos autores de quien el intérprete grabó una de sus composiciones.

Al respecto el actor comento: “Tuve la oportunidad, de que sin saberlo, (...) en una de las filmaciones (que realizamos juntos) llega, y lo primero que me dice es: ‘¿qué crees?, grabé una canción tuya’, y yo ¡ah, caray!’. Y que me la empieza a cantar, ¡no hombre!, ya me moría yo del placer”, contó De Alba.