¡Ni tan inocente! Actor de 'Mi Pobre Angelito' es acusado de agredir físicamente a su novia

'Home Alone' ha sido la imperdible cinta navideña durante varios años en la época decembrina, además de haberse consagrado como una clásica película de comedia. Desafortunadamente, parece ser que algunos de los integrantes del elenco se han descarrilado del buen camino. Y no, en este caso no hablamos del protagonista, Macaulay Culkin, quien de igual forma ha tenido sus percances ya en su vida adulta.

Es Devin Ratray quien se encuentra en severos aprietos, tras revelarse que es acusado de haber golpeado y ahorcado a su novia durante una disputa.

De acuerdo con TMZ, el actor fue señalado de haberla agredido físicamente mientras se encontraban en un hotel ubicado en Oklahoma.

La pareja del artista de 44 años aseguró que Devin la estranguló y colocó su mano sobre su boca al perder sus estribos durante una discusión.

De igual forma, reveló que: "(Devin) le mordió la mano antes de que él le diera un puñetazo en la cara y ella se escapara por las escaleras. Luego recogió sus cosas y se fue, esperando que llegara la policía”.

Devin Ratray fue señalado de ahorcar y golpear a su pareja

A pesar de estas declaraciones, los representantes del artista que dio vida a Buzz Mcallister en "Mi pobre Ángelito" aseguraron al medio de comunicación que la pelea entre los involucrados únicamente consistió en agresiones verbales, por lo que descartaron a toda costa los golpes y el ahorcamiento.

En este sentido, se ha destacado que hasta el momento las autoridades no han llevado a cabo ningún arresto respecto a los hechos.

Después de su participación en las dos películas de “Home Alone”, Devin Ratray continuó en diferentes proyectos con breves apariciones; "Supernatural", "La Ley y el Orden", "Identidad sustituta" y "Breaking Point" fueron algunos de sus trabajos posteriores.

