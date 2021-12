Jennifer Lawrence confiesa que fue “un infierno” trabajar con Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet

"No miren arriba" es la nueva película de Netflix que llegó este fin de semana a las salas de cine, aunque ha recibido buenas críticas parece que no todo terminó bien entre el elenco pues la actriz Jennifer Lawrence calificó como "un infierno" trabajar junto a Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet.

La película, que llegará a la plataforma de streaming el 24 de diciembre, tiene uno de los mejores elencos pues reúne no sólo a Jennifer Lawrence y a Leonardo DiCaprio, también a grandes figuras de Hollywood como Meryl Streep, Rob Morgan, Jonah Hill, Mark Rylance, Michael Chiklis y Tomer Sisley, así como la participación de Ariana Grande.

Hasta el momento no se ha revelado otra incomodidad durante la filmación, sólo la de la estrella de "Los Juegos del Hambre" quien reveló en entrevista para "The Late Show" cómo fue trabajar por primera vez con DiCaprio, detallando que no paraba de hablar sobre una de las canciones de la película logrando molestarla.

Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio. Foto: AP

Sobre Timothée Chalamet señaló que logró incomodarla por su desbordante entusiasmo debido a que era la primera vez que estaba fuera de casa tras el confinamiento ante la pandemia de Covid-19: "Sólo recuerdo sentirme miserable ese día, fue un infierno".

Aunque algunos fans han señalado que se trataba de una broma de la actriz, ya que ese es su sentido del humor. Tras sus declaraciones no dudó en asegurar que trabajar junto a los famosos "fue genial" y que Chalamet "es un actor con muchísimo talento".

¿De qué trata "No miren arriba"?

La película le da un giro a las clásicas historias sobre el fin del mundo, pues en ésta una estudiante de astronomía y su profesor descubren un gigante asteroide que está a punto de impactar contra la Tierra; sin embargo, al intentar advertir al mundo entero no genera la impresión que esperaban.

Es por ello que los protagonistas inician una aventura por dar a conocer la catástrofe que desataría la caída del asteroide, aunque todo ello con un toque de humor.

Este es uno de los estrenos que Netflix prepara para los cinéfilos en diciembre, aunque también está la cuarta temporada de “Cobra Kai” que llegará al catálogo el 31 de este mes de la mano con el Año Nuevo.

La última parte de “La casa de papel” llegó el pasado 3 de diciembre y continúa en el top 10 de la plataforma, aunque esto podría cambiar pronto con el estreno de la segunda entrega de “Emily en París” el 22.

