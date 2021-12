Vicente Fernández: El libro 'El Último Rey' humaniza a la estrella

Tras darse a conocer en un parte médico que la salud de Vicente Fernández es crítica, la polémica en torno a la vida de la familia continúa con la publicación del libro “El Último Rey'”, un material en el que la periodista Olga Wornat mezcló el mundo de la política mexicana con la vida y ascenso a los escenarios de “El Charro de Huentitán”.

“Cuento que hay detrás del ídolo. Quiero desacralizar a la estrella y mostrar al ser humano, con todas sus luces, sombras, tropiezos y dificultades, porque ahora tiene fama, pero pasó por mucha hambre”, contó Wornat.

El texto también muestra las diferencias que tuvo Chente con José Alfredo Jiménez y Juan Gabriel, pero sobre todo de la perseverancia que tuvo el cantante para hacerse de un nombre. “Hice este trabajo con mucho cuidado y dejé fuera muchas cosas, encontré otras que tocaban partes muy íntimas y no quise lastimar a nadie, ni que nadie se sintiera humillado o degradado. Traté de ser lo más respetuosa posible, por ejemplo no entré en la vida sexual de cada uno”, afirmó.

SE DEFIENDE

La periodista reconstruye en un capítulo el secuestro de Vicente Jr., un suceso del que poco se sabe y ella narra detalles íntimos, incluso menciona que en este evento estuvo involucrado alguien de la familia, y también señala la supuesta cercanía de Gerardo Fernández Abarca, el segundo hijo de “Chente”, con el narco, así como la mala relación que tiene con sus hermanos Alejandro y Vicente Jr., quien le reclamó por lo publicado.

“Hablé con Vicente Jr. por whatsapp y le dije que no voy a permitir que me llame difamadora cuando no ha leído el libro. Pero me da un poco de pena, porque está atrapado, toda la fortuna la malgasto, nunca se pudo recuperar del secuestro y mientras su papá estuvo bien trató de protegerlo, pero como ahora el que da el dinero es Gerardo, lo mandó a reclamar”, finalizó.

MÁS DE LA AUTORA

Esta biografía no oficial, la hizo en homenaje a su mamá, quien era fan de la música vernácula.

Fue gracias a su madre que nació su cariño por México, ya que creció escuchando los sonidos mexicanos.

En el epílogo del libro habla de la salud del intérprete y todo lo que la familia vivió cuando llegó al hospital.

Asegura que no tiene miedo de amenazas, pues tiene pruebas de todo lo que está escrito.

