Pepe Aguilar NO extraña a su mamá Flor Silvestre por esta CONMOVEDORA razón

Ha pasado el primer año de la muerte Flor Silvestre, una de las más grandes leyendas de la época dorada del cine mexicano y matriarca de la dinastía Aguilar; sin embargo, Pepe Aguilar, uno de sus hijos, aseguró que ya no la extraña.

Esta declaración fue hecha por el intérprete de "Por Mujeres como tú" justo en la misa en la que se conmemoró que el planeta ha dado una vuelta al Sol desde el fallecimiento de la esposa de Antonio Aguilar.

Durante la reunión de la familia, el cantante dijo que notaba grandes diferencias con respecto a las personas que asistieron a la ceremonia, pues cuando se cumplieron 365 de la partida de "El Charro de México" llegaron muchos a recordarlo.

En cambio, a la conmemoración de la vida de Flor Silvestre llegó un número reducido de gente. El cantante explicó esto asegurando que solamente habían llegado personas cercana a la dinastía Aguilar y que además aún continuaba la pandemia del coronavirus.

Durante su intervención frente al micrófono, Pepe Aguilar dijo que seguiría el consejo de apreciar los pequeños momentos que unos minutos antes les dio el sacerdote a los presentes.

Tras esto, la voz de "Miedo" dijo que la familia extrañaba a Flor Silvestre, aunque inmediatamente rectificó y dijo que él no pasa por este proceso, debido a que aprendió una lección valiosa con su partida.

"Yo no la extraño mucho", dijo.

De acuerdo con Pepe, entendió que su madre está con él sin importar en donde esté, ya sea de una forma científica o espiritual, lo cual evita que sienta que necesita verla.

"Su información genética la tengo yo y sin ella yo no existiría; entonces estoy con ella y espiritualmente porque me enseñó muchísimas cosas que me hacen ser quien soy", dijo Pepe.