Lucero: el turbio romance que tuvo con un productor que quiere enterrar

Lucero es una de las personalidades más queridas y reconocidas de la farándula en México, sin embargo, aunque son pocas, también ha protagonizado diversas polémicas a lo largo de su carrera y una de la que más conflictos le ha originado es su supuesta relación con un famoso productor que estuvo acusado de encabezar una red de corrupción de menores, por lo que a continuación te contamos todo lo que se sabe acerca de la turbia relación de “La novia de América”.

La incómoda relación de Lucero volvió a salir a flote debido a que hace unas semanas inició el casting para elegir a la actriz que le dará a vida a Gloria Trevi en su bioserie, en la cual, contará cómo es que inició su relación con Sergio Andrade, el afamado productor que antes de lanzarla al estrellato se habría enamorado de Lucero cuando ella era apenas una jovencita de escasos 13 años.

Cabe recordar que, en 1982, Gloria Trevi saltó a la fama tras ganar el concurso de Televisa “La doble de Chispita”, personaje originalmente hecho por Lucero y dicho certamen fue organizado por Sergio Andrade, quien acababa de romper su relación laboral con Lucerito, por lo que se dijo que habría estado en busca del reemplazo de “la niña de sus ojos”, como él la llamaba.

Sergio Andrade fue el productor de los primeros discos de Lucero. Foto: Especial

Existen diferentes versiones acerca del supuesto romance de Lucero y Sergio Andrade pues en algunas se dice que el afamado productor musical además de haber conquistado a la cantante, también lo habría hecho con su madre, por lo que, al darse cuenta del triángulo amoroso, la mamá de Lucero habría decidido romper toda relación laboral con Sergio Andrade para que, junto con su hija, se alejaran de él.

Por su parte, Lucero ha hablado en diferentes ocasiones sobre el tema y además de desmentir el haber tenido una relación sentimental con Sergio Andrade ha señalado que fue su hermano y su madre quienes comenzaron a notar “actitudes sospechosas” de Sergio Andrade con ella, por lo que antes de que pasara cualquier cosa decidieron alejarse, incluso, refiere que recuerda pocas cosas de aquella época, por lo que de manera sutil ha descartado que haya tenido un romance con el productor, sin embargo, sus declaraciones no han dejado convencidos a muchos entusiastas del caso.

¿Quiere mantener oculto el supuesto romance con Sergio Andrade?

Sobre la posibilidad de que sea mencionada en la bioserie de Gloria Trevi, la ex jueza de “El Retador” señaló que no le molestaría en lo absoluto que retomen su personaje, pero enfatizó que no le gustaría que se cuente algo que no fue verdad, haciendo referencia al supuesto romance con Sergio Andrade, no obstante, mencionó que su vida es prácticamente un libro abierto, por lo que “si hubiera algo malo” ya hubiera salido a la luz.

