Kristal Silva da cátedra de estilo con ceñido vestido blanco y labios rojos de impacto | FOTO

La conductora y ex participante de Miss Universo, Kristal Silva, lució un ceñido vestido blanco largo, optó por llevar el cabello recogido y de su maquillaje resaltaron sus labios pintados en color rojo.

La originaria Tamaulipas fue parte de las conductoras que eligió TV Azteca en la transmisión del programa de Miss Universo 2021, en el cual también participaron Vanesa Claudio y Sofía Aragón (quien fue segundo lugar en el Miss Universo 2019).

En el concurso de Belleza, México estuvo representado por Débora Hallal, quien quedó fuera del grupo de las 16 semifinalistas, luego de que el año pasado resultara ganadora del certamen Andrea Meza.

Otras mexicanas que se han quedado en la misma etapa fueron Stephanie Raymond (1991) y Karín Ontiveros (2010).

Al respecto, Silva comentó en sus redes sociales que estaba muy triste de que la representante de México quedó fuera del Top-16, “me siento impotente porque uno no puede hacer nada, no estamos en la posición del jurado y no sabemos exactamente en qué se basan para elegir al Top-16, cada año es diferente, cada año el formato varía”.

Asimismo, destacó la participación de Déborah, originaria de Los Mochis, Sinaloa. “Lo ha hecho excelente y sabemos que le va a ir súper bien después esto. Te quiero, Déborah Hallal. México está contigo”.

Kristal, de 29 años, participó en el certamen de belleza en el 2016 y fue parte del Top-9. La modelo confesó que durante la época en la que participó en el certamen sufrió desórdenes alimenticios consecuencia de las exigencias que genera el ser nombrada como la mujer más bonita del mundo.

“Yo no podía cuidarme y seguía comiendo mal y cuando me sentía mal me iba a vomitar hasta que en una ocasión fui a dar al hospital por una hemorragia interna y que casi me hace perder la vida”, contó en una emisión del programa La Venga la Alegría.

