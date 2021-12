"Era muy coqueto": Jacqueline Andere reaccionó a la muerte de Vicente Fernández

Este 12 de diciembre, el mundo del espectáculo llora la partida de Vicente Fernández, cantante icónico de la música regional, cuyo legado marcó a varias generaciones. Tras darse a conocer la noticias, varios artistas externaron sus condolencias, entre ellos, Jacqueline Andere Aguilar, quien recordó que al trabajar con "El Charro de Huentitán" le parecía un hombre "muy coqueto".

Sin embargo, este comentario lo hizo en medio de una forma burlesca, pues aseguró que el jalisciense solía ser muy coqueto en el foro y no tardó en aclarar también que eso ocurrió cuando "todavía no se casaba con "Cuquita", el amor de su vida. Además la madre de Chantal Andere recalcó que el mexicano "no era un sangrón, ni se sentía la mamá de los pollitos", al contrario, aseguró que solía ser una persona amable y amigable.

"Se nos fue el ícono mayor", concluyó al lamentar la muerte de Vicente Fernández, quien pasó los últimos cinco meses en el Hospital Country 2000 en Jalisco.

¿De qué murió Vicente Fernández?

"El Charro de Huentitán" falleció luego de 12 horas en las que su salud empeoró. De acuerdo con el comunicado oficial, el charro sufrió una inflamación en los pulmones por la que tuvo que ser sedado antes de morir. Sus familiares llegaron al hospital un día antes de su muerte para visitarlo en sus últimos momentos.

