Ella es Alejandra, la hija adoptiva de Vicente Fernández que pocos conocen

La única hija del reconocido cantante mexicano, Vicente Fernández, era su adoración de acuerdo con las propias palabras del “Charro de Huentitán”, quién lo aseguró en una entrevista con la periodista Adela Micha.

La joven Alejandra Fernández es hija adoptiva de Don Vicente y Doña Cuquita, desde su juventud la menor de las Fernández decidió dedicarse a otras cosas lejos del ámbito de la música o la farándula, siempre se ha mantenido al margen de los reflectores que rodean a su famosa familia y se ha caracterizado por mantener un perfil bajo, tan bajo que pasa casi desapercibida.

Alejandra es sobrina de Don Vicente, de acuerdo con lo que el mismo narró en varias entrevistas, la joven es hija de Gloria, hermana de doña Cuquita, quien les dejó a la niña cuando apenas contaba con unas cuantas semanas de nacida en una tarde que festejaba su cumpleaños.

“Y la dejó y jugué con ella hasta que le dio sueño. Luego la metí a la cuna y le dije ‘ya duérmete’ y se durmió. Con eso me ganaron”, indicó el cantante.

Desde entonces, la niña se quedó a vivir con ellos y sin que supiera la historia sobre su origen, convivió con la familia Fernández y con su madre, a quien siempre vio como una tía más, sin embargo, cuando tenía cuatro años la madre de Alejandra se las pidió de regreso y se la llevó.

Se quieren mutuamente

Lo que no estaba contemplado era que Alejandra ya no podría mantener una relación afectiva tan cercana con su madre y con el tiempo regresó con Vicente Fernández y su mamá adoptiva, cuenta el propio Vicente que él y la niña comenzaron a presentar problemas de salud, por no comer, y fue tal el apego que habían generado que su cuñada decidió devolverla y no volver a tocar el tema.

Desde entonces, la relación entre los tres se hizo más fuerte, y además, el propio cantante aplaudió la decisión de su hija de no ingresar en la farándula, debido a que no deseaba que fuera reconocida como la “hija de Vicente Fernández” y no por sus méritos.

“Le dije que se fijara bien porque yo no quería que se casaran con la hija de Vicente Fernández, quería que se casaran con Alejandra Fernández. Le dije: ‘yo prefiero verte viuda que mal casada”

En otra entrevista, Vicente indicó que su yerno tardó unos seis meses para ir a la casa, porque era tal el cariño y amor que le tenía a su hija que la propia Alejandra decidió postergar ese momento para pedirle permiso de que su novio (pianista) la cortejara.

“Cuando quiera pedirte para casarte, que venga”, le respondió su papá.

Checa el momento a partir del minuto 00:18:15 de la entrevista con Adela Micha

