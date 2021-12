El día que Vicente Fernández dedicó romántica canción a Andrea Legarreta | VIDEO

Vicente Fernández encontró en la música una forma de expresar sentimientos, de hacer feliz a la gente o acompañarlos en sus penas y de enamorar a las mujeres; situación que habría puesto a prueba con Andrea Legarreta hace muchos años durante un concierto cuando le dedicó una de las canciones más románticas que tiene en toda su discografía.

Después de revelarse la triste noticia del fallecimiento de una de las mejores voces que ha dado México en la historia, la conductora del programa Hoy dio una entrevista exclusiva para Foro TV para revelar dicha historia, misma donde el ‘Charro de Huentitán’ le habría intentado enamorar con “Entre el amor y yo”.

“Es una canción muy hermosa que también se la quiero dedicar a todas las mujeres”, dijo Vicente en un concierto mientras invitaba a una joven Andrea a subir al escenario para acompañarlo mientras cantaba dicha canción.

Un regalo hermoso

Legarreta confesó que sintió muy bonito que ese hermoso regalo le hubiera tocado a ella, ya que pudo vivir muy de cerca. Además, dentro del relato expresó un poco de cómo sentía que era el cantante en general, ya que lo consideraba muy cálido, muy paternal.

“Que me haya tocado a mí fue un regalo hermoso. Era un ser muy cercano, muy cálido. Yo lo sentía como que su actitud, que era como estos hombres paternales que te dan consejos, que quieren dejarte lo mejor de ellos”, expresó la conductora.

El video donde se puede ver ese momento en el que le cantó Don Vicente a Andrea lo compartió la misma conductora en sus redes sociales y lo hizo con un bonito mensaje de despedida para alguien a quien quería mucho y siempre soñó en regalarle un caballo, pero nunca lo dejó porque no tenía donde ponerlo.

“Amado y admirado Don Vicente Fernández, guardo en la memoria del corazón y para SIEMPRE el dulce momento… Afortunada me siento de haberlo conocido! GRAN talento, caballeroso, gran anfitrión… De todos los momentos que compartimos, sin duda me quedo con este. #EntreElAmorYYO #SerenataAlOído GRACIAS SIEMPRE estará con nosotros!! Un GIGANTE como usted no se va JAMÁS!! Buen viaje señor hermoso!! Abrazo con todo mi amor a su amada familia! Dios con ustedes #VicenteFernández #ReyDeReyes #ChenteSigueSiendoElRey”, escribió en la publicación donde compartió el video.

