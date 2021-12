Bonnie Tyler: la querida cantante se rompió las cuerdas vocales, pero se hizo leyenda

"Total Eclipse of the heart", "Holding out for a hero" o "It's a heartache" son clásicos de la música en inglés que se han coreado desde hace décadas por parte del público; gran parte de la magia de estas piezas se deben a la característica voz de Bonnie Tyler.

El peculiar tono de la cantante no es una casualidad, pues se debe a una lesión que sufrió en las cuerdas vocales que cambió su vida, así como la forma en la que interpretaba su música.

La nacida en Gales se enamoró del canto gracias a su madre Elsie, quien solía cantar en el coro de la iglesia y era una amante de la ópera. Desde adolescente fue paerte de un grupo llamado Imagination, aunque la fama no le llegó sino hasta los 80, cuando lanzó el sencillo "Lost in France".

Con esta melodía y una voz armoniosa la joven consiguió entrar en las listas de popularidad local. Poco a poco se fue abriendo espacio en el espectáculo.

Sin embargo, la exposición mundial no le llegó sino hasta después de un duro padecimiento del que se pensó sepultaría su carrera y con ello los esfuerzos que había hecho hasta entonces.

Unas semanas después de haber grabado su primer disco "The World Starts Tonight", la cantante comenzó a sentir malestares en la garganta, por lo que acudió al médico.

El diagnóstico levantó las alarmas en la cantante, debido a que la condición se debía a una serie de nódulos alojados en esta parte del cuerpo. Esta serie de ligeros tumores tenían que ser operados, ya que si no se hacía, estaba en riesgo de tener una complicación de salud aún más grande.

Con temor, pero con la intención de sobrevivir a esto, Bonnie entró en el quirófano esperando que las consecuencias del bisturí no fueran tan graves, ya que durante este tipo de procedimientos es común que las voces de las personas cambien.

Al salir de la clínica, el doctor le pidió que guardara reposo y no hablara durante un mes y medio; sin embargo, Tyler no aguantó y terminó por gritar para desahogarse de lo que estaba pasando.

El resultado fue trágico, ya que se rompió las cuerdas vocales debido al esfuerzo y la debilidad que tenía en la garganta debido a la operación.

El tono de Bonnie nunca volvió a ser el mismo. Al inicio pensó que su carrera había terminado por haber perdido el timbre que la había caracterizado; no obstante, decidió vencer a su propia depresión y volvió al estudio. La primera canción que grabó fue "It's a heartache".

La nueva voz no solamente encantó a Bonnie y a los ingenieros de audio, sino que se convirtió en un éxito instantáneo que fue su trampolín para la exposición mediática mundial.

La intérprete de "If I Sing You A Love Song" continuó con una exitosa carrera que no hizo sino crecer hasta su clímax cuando publicó su canción más conocida "Total Eclipse of the heart", de la cual se hicieron varias versiones, incluida una en español.

