Yalitza Apricio se reúne con dos creadoras de cine en México; ¿hay nuevo proyecto en puerta? | VIDEO

La actriz, modelo e influencer mexicana, Yalitza Aparicio dio a conocer una de las reuniones que tuvo con dos jóvenes creadoras de cine mexicano, a través de su canal de YouTube publicó un video en el que muestra la conversación.

Fue a través de su cuenta oficial, en el que la estrella nominada al Oscar señala que visitó la ciudad de Querétaro para reunirse con Ana Ordoñez y Marya Membreño, protagonistas de la cinta “Noche de fuego”

“El día de hoy platiqué con Ana y Marya, las protagonistas de la impresionante película 'Noche de Fuego'. Abordamos parte de su creativo, de los mayores retos que tuvieron para crear este rodaje y de los mayores retos de estar por primera vez en una película. Si no han visto 'Noche de Fuego' corran a verla. Se las recomiendo mucho! Es un gusto poder platicar con los talento emergentes del cine mexicano”, escribió en la descripción.

Durante la charla las jóvenes describieron a Yalitza cuales habían sido los mayores retos a lo que se enfrentaron al momento de hacer la multipremiada película.

Dijeron que antes de filmación las actrices ya se conocían, por lo que su experiencia fue aún mejor, además que desde hace mucho tiempo ya deseaba hacer una cinta de ficción.

Otra de las cosas que mencionaron fue sobre la ejecución de sus personajes "No tuvimos como tal un guion, Tatiana nos dijo que no quería que creáramos un personaje ficticio en nuestra cabeza”, confesaron.

"Noche de fuego" es una cinta que desde el 17 de noviembre se encuentra disponible en Netflix y que ya pasó por la lista de los proyectos más reproducidos, esto como resultado del esfuerzo de todo el equipo de producción y de los actores y actrices que forman parte de ella.

"Sabía que iba a llegar a algún lugar pero no creí que la gente fuera a tomar tan bien la película y como que sólo pensé que llegaría a cine y hasta ahí", dice Marya. "A mí me desilusionaron en la escuela porque pasaron dos años y me dijeron que ya ni iba a salir pero ahora ya llegamos lejos y hasta la película va a representar en los premios Oscar", reiteró Ana.

