Al borde de la piscina: Patricia Manterola sacudió la red con su belleza

Bertha Patricia Manterola Carrión, famosamente conocida como Paty, madre de familia y orgullosa de eso, hace unos días posteo una foto familiar, junto a sus tres hijos y su esposo, donde sus más de 2 millones de seguidores en la red social instagram la llenaron de elogios. Está casada con Forrest Kolb, de 38 años, once menos que la ex intérprete del grupo Garibaldi. Así es, tiene casi 50 años y no deja de sorprendernos.

Luego de dejar el grupo más popular de la década de los 80, Paty lanzó su carrera como solista e incursionó en la actuación y la conducción televisiva. Fue ese el quiebre para que su silueta comience a ser tendencia en cada aparición que haga.

La ex de Luis Miguel a mediado de los 90, enciende a diario las redes sociales y así lo mostró hace unas horas en su cuenta personal en su domicilio. Siempre motivando a las buenas energías, acompañó su posteo con una descripción que dice: Empieza tu semana con ACTITUD y AGRADECIMIENTO, y aunque todo por fuera sea un caos y se mueva rapidísimo; Tu respira y por dentro “Move slow” .

Con casi 400 comentarios, y superando los 27 mil me gusta, en tan solo unas horas, Patricia Manterola sacudió a todos y todas en su cuenta oficial de Instagram.

Patricia Manterola posando con su familia. Fuente: Instagram Patricia Manterola

En el video que llegó a miles de interacciones, se la ve modelando al costado de la lujosa piscina que posee en su casa en Los Ángeles. En el corto, Manterola viste una maya enteriza negra con aperturas centrales, una botas marrones acordes a la superficie y una bata blanca (que suele mostrar en varios posteos en su cuenta), que es víctima de salir desprendida para dar lugar a su esbelta figura. El detalle lo da su cabello al viento, acompañado de sus sensuales movimientos.