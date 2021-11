YosStop revela que enfrenta una fuerte lucha por mantener su salud mental, “siento dolor y no puedo pararlo”

Hace unos días, la famosa yotuber conocida como YosStop, cumplió cuatro meses internada en el penal femenil de Santa Martha Acatitla por presuntamente haber cometido delitos relacionados con pornografía infantil en contra de la joven identificada como Ainara Suárez, sin embargo, la creadora de contenido no la ha pasado bien durante su estancia en prisión pues estaría enfrentando una lucha por mantener en buenas condiciones su salud mental.

Desde que ingresó a prisión, Yoseline Hoffman, ha tratado de mantenerse positiva ante la situación y ha logrado mantener contacto con el exterior a través de cartas publicadas en sus redes sociales por su novio, Gerardo González Bañales, no obstante, en la última de estas misivas, la influencer aseguró que hay ocasiones en se siente derrotada por el cansancio emocional de estar encerrada.

“ ‘Animo’, ‘échale ganas’ y ‘tranquila’ son las palabras más escuchadas en este lugar cuando te ven deprimida. Ojalá esas palabras tuvieran algún poder “mágico” que al escucharlas realmente se activara algo en tu cuerpo que te levantara el ánimo, te diera motivación y/o quisieras echarle ganas… A veces esas palabras son suficientes, pero cuando son repetitivas poco a poco van perdiendo ese poder”, comenzó su mensaje la famosa youtuber.

En otro fragmento de su texto, la media hermana de Ginny Hoffman señaló que hay ocasiones en las que simplemente es imposible mantenerse positiva por el “cansancio emocional”, sin embargo, como en ocasiones anteriores, señaló que ha aprovechado el sufrimiento para evolucionar y crecer como persona.

“A veces hay tanto cansancio emocional que resulta difícil hacerle caso a esas palabras, así que hay otras como: “podría ser peor”, “piensa en el futuro maravilloso”, y sí, siempre puede ser peor y también puedo pensar en futuros alternativos pero lamentablemente no estoy en el futuro aún. Les comparto esto porque es cierto que he aprendido muchas cosas a través del sufrimiento, pero también hay momentos muy depresivos, momentos difíciles donde sientes dolor y no puedes pararlo hasta que el cuerpo y/o la mente se cansan. Esto es una lucha diaria para tratar de tener salud mental y resistir”, finalizó su mensaje YosStop.

YosStop lucha por su salud emocional. Foto: IG: justyoss

Redes reaccionan al mensaje de YosStop

El mensaje de YosStop causó una gran preocupación entre sus seguidores pues es la primera vez que se muestra así de vulnerable desde que entró a prisión por lo que las muestras de cariño y de solidaridad no se hicieron esperar y una de las reacciones que más repercusión causó fue la de su hermano, el también youtuber, Ryan Hoffman, quien solo escribió “animo mi Yoss”, pero que dejó ver que la relación entre ambos va mejorando pues se sabe que no eran los más cercanos.

Cabe mencionar que en los próximos días se cumplirán los dos meses de prórroga que una jueza de control otorgó al plazo de la investigación complementaria, por lo que será en los siguientes días cuando se defina el futuro de la famosa creadora de contenido. Hace algunos meses diversos medios aseguraron que la parte acusadora había llegado a un acuerdo con la creadora de contenido, sin embargo, esta información no ha sido confirmada por ninguna de las dos partes, por lo que serán las autoridades quienes se encarguen de definir lo que sigue en la vida de YosStop.

SIGUE LEYENDO:

YosStop y Rayito se reencuentran en la cárcel después de 4 meses; ¿se reconciliaron?

YosStop: Diana Sánchez Barrios denuncia a la youtuber ante la CNDH por transfobia