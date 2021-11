Edgar Barrera: Un compositor exitoso sin importar el género

Desde hace cuatro años el nombre de Edgar Barrera como compositor ha cobrado fuerza, trabajando con artistas como Maluma, Camilo, Christian Nodal, Thalía y hasta Madonna, sin embargo, lleva en la industria musical más de una década y sus primeras labores no fueron escribiendo canciones, sino sirviendo café a celebridades como Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz y Carlos Vives.

Fue con paciencia y perseverancia que el joven que llegó a Miami sin nada, fue subiendo escalones, trabajó como asistente de ingeniero y luego ya como cabeza en esta área, pero él realmente quería escribir canciones, una actividad que desde que era niño desarrolló y ha trabajado todo este tiempo, por eso no importa el género, hace hits en cualquier estilo.

Además, busca hacer letras que hablen bien del amor, que no le falten al respeto a la mujer o al hombre, trata de cuidar ese aspecto y si incluye alguna grosería en sus letras son para referirse a alguna situación, no para ofender a la pareja. Lo cual considera es clave a la hora de hacer un tema.

“Hace poco me dijeron que me convertí en el primer compositor en tener un número uno con una canción diferente en todos los géneros en la misma semana en Billboard, y es que estuvo ‘Hawai’ en el urbano, ‘Dime como quieres’ en el regional, ‘De Vuelta Pa' La Vuelta’ en el tropical y ‘Vida de rico’ en el pop, eso me dio mucho orgullo, pero trato de no enfocarme en eso, sino en el trabajo diario”, agregó.