VIDEO: Eva Luna y Camilo "CAMBIAN" el nombre de Índigo; ¿por qué?

Camilo y Evaluna son una de las parejas del momento en redes sociales y no, no estamos hablando de su música, sino de su embarazo. Desde que confirmaron que estaban esperando a su primer bebé, la hija de Ricardo Montaner y su esposo no dejan de llenar de sorpresas a sus seguidores a través de sus cuentas de redes sociales y en las entrevistas a las que asisten.

En esta ocasión la pareja confirmó que esa personita que esperan ya no se va a llamar índigo como confirmaron anteriormente, sino que llevará el nombre de un famoso conductor de televisión de Estados Unidos, es decir, la canción que se llama “Índigo”, misma que fue con la que presentaron al mundo el hecho de estar esperando a su primer bebé, ya no llevaría el nombre de su primogénito.

Después de presentarse en el programa de Jimmy Fallon, The Tonight Show Starring, Camilo subió un video a su cuenta de TikTok, misma que dejaría mucho de que hablar entre sus fans, ya que confirmaría junto a Evaluna que habían decidido cambiar el nombre de su pequeño, esto a pesar de todas las declaraciones donde explican el motivo de nombrarlo Índigo.

¿Cómo se va a llamar?

Camilo y Evaluna se encontraban todavía en el foro junto a Jimmy donde decidieron confesarle que ya no se iba a llamar Índigo el primer integrante de su familia, situación que generó una gran sorpresa en el humorista. Los cantantes explicaron que el motivo tenía que ver con un regalo que le había hecho el presentador de “The Tonight Show Starring”.

“Tenemos algo que contarte. Amor, tú quieres decirle”, comenzó Camilo, a lo que agregó Evaluna: “Oficialmente, luego de recibir este regalo (muestra una playerita para el bebé), decidimos que el nombre de nuestro bebé lo vamos a cambiar y ahora se va a llamar Jimmy. Lo cambiamos”, expresó la futura mamá.

Esta situación causó una gran sorpresa para el presentador estadounidense, quien no podía creer que fuera cierto y volvió a preguntar, situación que hizo que la pareja confirmara que también se le iba a cambiar el nombre a la canción, esto para que se mantenga unidad, ya que el sencillo fue hecho para el pequeño que viene en camino. “¡Jimmy ya quiero conocerte! Te amo Jimmy, te amo”, cerró el humorista el video mostrando el regalo.

