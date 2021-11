Julio Iglesias y la canción que hablaría de su divorcio con Isabel Preysley

Desde el hospital, Julio Iglesias no tenía muchas esperanzas para el futuro, su sueño de ser el portero del Real Madrid se marchitaba entre sus manos sin que pudiera hacer nada. El motivo de su postración en la cama era un accidente vehicular.

Lo que era una mala noticia para él era algo positivo para los doctores, debido a que la gravedad del choque en el que se vio involucrado pudo haberlo dejado en parálisis completa.

Pese a las palabras lindas de su familia y el ruego de que se sintiera conforme por seguir con vida, la esperanza para el joven no vino de ellos, sino de un enfermero, quien le llevó una guitarra al lugar para que tuviera al menos un pasatiempo.

Con la excusa de ejercitar las muñecas para no perder la movilidad en las manos, Iglesias comenzó a tocar y a familiarizarse con el instrumento que tenía sobre el pecho.

Los diagnósticos médicos fueron crudos y directos: no podría volver a jugar futbol; sin embargo, la práctica con el instrumento lo hizo pensar en otra perspectiva de la vida: convertirse en cantante.

Esta fue la pelea más dura en la vida de Julio Iglesias

El papá de Enrique Iglesias es uno de los músicos más reconocidos en los países de habla hispana.

La génesis de la canción

"Me olvidé de vivir", contó en una entrevista posterior, nació de esta experiencia y según comentó, fueron las pequeñas cosas las que lo hicieron salir del fondo que había tocado para resurgir.

La pista fue incluida en el disco "Emociones" y era una adaptación que había hecho junto con varios artistas al idioma español basándose en una canción extranjera.

La melodía obtuvo una gran popularidad en el medio, por lo que en 1980 se llevó a cabo una película con el mismo nombre, dirigida por Orlando Jiménez y protagonizada por el mismo Julio Iglesias y la actriz Carol Lynley.

De acuerdo con el intérprete, "Me olvidé de vivir" era un manifiesto que habla sobre lo que se sacrifica para llegar a una meta y de las cosas importantes a las que deben hacer caso las personas en la vida.

La canción originalmente era interpretada por el francés Johnny Hallyday, quien vivió su infancia durante la ocupación alemana en Francia. Su padre se desentendió de él y su madre hizo lo mismo al no contar con el apoyo de su marido, por lo fue dado en adopción a los parientes de su progenitor.

Desde niño, Hallyday tuvo exposición a la música de Elvis Presley, a quien solía imitar durante sus primeros años de carrera y cuyo estilo emuló con gran éxito en su país natal.

Cuando el músico norteamericano que lo influenció murió, Johnny presentó "J'ai oublie", la cual fue compuesta por Pierre Billon y Jacques Revaux. La letra es muy similar a la que Julio Iglesias trasladó al italiano y español. En 1943, ambos interpretaron esta melodía al mismo tiempo.

¿Cuál es la comida favorita de lujo de Julio Iglesias?

¿Tiene un significado especial?

Durante varios años se ha especulado si esta melodía no era además una forma de catalizar la culpa que sentía el intérprete de "Pobre diablo" por haberse divorciado de su esposa Isabel Preysler, madre de Enrique Iglesias y otros dos hijos del cantante.

Esta teoría se sostiene en que si bien la mujer conocía la vida de Julio, debido a que ella era del medio como publicista, no quiso vivir atada a casa cuidando a sus vástagos mientras la estrella daba giras por todo el mundo.

Además de esto, Presley no se habría sentido cómoda siguiendo al cantante por sus giras, mientras ella no podía tener una existencias tranquila en la que no se sintiera ignorada todo el tiempo.

La letra menciona fragmentos que podrían hacer alusión a esto, debido a que habla de una persona que busca ser el primero en todo, que juega con los sentimientos de los demás, que se miente a sí misma y deja de lado lo importante de su vida.

Nunca ha habido una confirmación por parte del padre de Enrique Iglesias, por lo que hasta el momento, ya que solamente ha dicho que la melodía, estrenada el mismo año en que se separó, habla de las cosas que no se deben olvidar para encontrar la verdadera felicidad.

Sigue leyendo:

Enrique Iglesias cambió su nombre al inicio de su carrera por esta IMPORTANTE razón

Efeméride: Julio Iglesias cumple 78 años; ellas son TODAS sus esposas

¿Vicente Fernández tuvo un NOVIAZGO con un HOMBRE? Este video lo comprueba