Freddie Mercury compuso esta emblemática canción de Queen en la ducha

"Crazy Little Thing Called Love" es una de las canciones indispensables en la discografía de Queen por muchos motivos, pero lo que poco se sabe de esta melodía es que fue compuesta de una manera un tanto peculiar.

Freddie Mercury es reconocido como un creador nato que solía tener ideas brillantes en los momentos más insospechados o que para gran parte del mundo pueden ser catalogados como mundanos o rutinarios.

Muestra de esto fue el piano que el músico colocaba en la cabecera de su cama para tener su herramienta musical más importante cerca al momento de que le llegara la inspiración.

Tal como fue rescatado en la película "Bohemian Rhapsody", el vocalista de la banda británica incluso desarrolló un talento especial para tocar las teclas al revés para poder usar el instrumento sin tener que levantarse.

El grupo se destacó por la inclusión de varios elementos sonoros en sus canciones.

Una canción nacida en la ducha

Durante la grabación de "The Game", álbum lanzado en 1980, la cual se llevó a cabo en Munich, Alemania, el grupo se puso como objetivo continuar con la experimentación.

Esta situación ya les había rendido fruto con su tercer disco "Sheer Heart Attack", en el cual se ocuparon de crear sonidos por medio de diversas técnicas e inclusive sobreponiendo sonidos sobre cintas que ya habían grabado. Es una anécdota conocida las miles de veces que Brian May, Roger Taylor, Freddie Mercury y John Deacon cantaron los coros de "Bohemian Rhapsody", por ejemplo.

Durante su estancia en el país europeo, los ingleses decidieron hospedarse en el hotel Bayerischer Hof. Unos minutos después de llegar al lugar, el vocalista decidió que era un buen momento para tomar un baño, por lo que se metió a la ducha sin saber que estaba a punto de comenzar a crear uno de los éxitos más grandes de la música anglosajona.

Mientras el agua caía sobre su cuerpo, el cantante comenzó a tararear, pero unos segundos después gritó para llamar a su asistente a quien le dijo "tráeme una guitarra".

Pese a la incredulidad del trabajador, el genio musical reiteró la orden y no pasó mucho tiempo antes de que el hombre regresara con el instrumento. Ya para entonces el frontman de Queen salió de la ducha con una toalla en la cintura y comenzó a tocar los pocos acordes que se sabía.

Diez minutos después, el intérprete de "Show must go on" aseguró que ya tenía la nueva canción del grupo. El mérito tenía que ver con tres cosas: Freddie solía componer en piano, no era muy diestro con las cuerdas y además destacaba de otras canciones de la agrupación por la sencillez que tenía.

Se olvidaron de Brian

Antes de que los demás terminaran de establecerse en sus habitaciones, Mercury le exigió a todos que se fueran de inmediato a los estudios de grabación, donde el ingeniero de sonido trabajó a marchas forzadas para tener todo listo. Esta fue la primera melodía que se plasmó la canción en el disco y terminó por ser un éxito.

El único que no estaba presente era Brian May. La idea del vocalista era terminar antes de que él llegara, debido a que pensaba que el carácter perfeccionista del guitarrista haría que tardaran una eternidad grabando.

Cuando Brian llegó, la canción estaba casi lista, por lo que solamente puso unos cuantos acordes a la melodía. Lo hicieron tocar con una guitarra que no era la suya, situación que lo molestó y lo hizo detestar esta obra. Cuando escuchó la versión final, aceptó que era una buena interpretación.

Sin esperar a terminar el disco, "Crazy Little Thing Called Love" fue lanzada en un sencillo que se convirtió en uno de los éxito casi inmediato.

En febrero de 1980 la canción llegó al número uno de Billboard, no salió de la lista de las canciones más exitosas sino hasta 22 semanas después.

