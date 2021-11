Salma Hayek REVELA que Harvey Weinstein no fue el ÚNICO que la acosó en Hollywood

La actriz Salma Hayek, quien es una de las mexicanas más reconocidas en Hollywood, rompió el silencio y dio a conocer que el exproductor de cine, Harvey Weinstein, quien cumple una sentencia por agresión sexual y violación, no fue el único que la acosó.

Según una entrevista para The Guardian, la actriz de “Frida” no fue acosada solamente una vez, pues reveló que además de Weinstein, otros hombres dentro de Hollywood lo hacen y están muy tranquilos con eso.

¿Quiénes son esos hombres?

Sin embargo, la veracruzana no quiso revelar los nombres de quienes la acosaron laboral y sexualmente, pero afirmó que Weinstein no fue el único que se tranquilizaba de poder “destruir mujeres”.

Además, dijo que el exproductor no fue el primero y seguramente no será el último que lo haga. Sin embargo, agregó que aún tiene esperanza de que esos hombres recapaciten y cambien, ya que no les guarda rencor.

Por otro lado, mencionó que prefería no dar los nombres porque su intención no era avergonzar a nadie, simplemente espera que este tipo de situaciones terminen en Hollywood y todo el mundo.

A su vez, detalló que afortunadamente nunca fue agredida y cree que esto ocurrió porque ella era cercana a Robert Rodríguez, George Clooney y Quentin Tarantino.

¿Cómo fue que la acosó Harvey Weinstein?

En 2017, la actriz hablo en una columna para The New York Times sobre el sufrimiento que vivió a causa del productor Harvey Weinstein, quien la amenazó de muerte y presionó para filmar una escena sexual.

En una entrevista con la conductora estadounidense, Oprah Winfrey , la mexicana confesó que estaba arrepentida por no haber denunciado a Weinstein, pero mencionó que no lo hizo porque sintió que su dolor era “pequeño” comparado con el de otras mujeres.

Cabe señalar que el pasado 24 de febrero de 2020, el exproductor fue declarado culpable por un tribunal de Nueva York tras ser acusado por varias mujeres de acoso, abuso sexual y violación.

