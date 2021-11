Danilo Carrera confirma rompimiento con Michelle Renaud; ¿le fue infiel?

Luego de muchos rumores, Danilo Carrera confirmó que su relación amorosa con Michelle Renaud llegó a su fin, esto luego de que a la actriz se le ha señalado de haber iniciado un amorío con Matías Novoa.

Durante su paso por la alfombra azul del Hombres del Año, el ecuatoriano aseguró que está soltero, pero que no había mucho que decir al respecto, incluso, dijo que Renaud dio todo en la relación, y habló sobre la supuesta infidelidad.

"Es más fácil terminar cuando hay diferencias. Sólo hubo diferencias. No hubo infidelidad ni de su parte ni de mi parte, eso sí les digo", expresó Carrera.

Danilo expresó que su expareja puede salir con quien quiera, ya que está soltera, igual que él, ya que su situación se había terminado simplemente por las diferencias que existen entre ellos. Incluso, dijo que no conocía a Matías Novoa, hasta que se lo presentaron durante el evento.

"No sé quién es Matías Novoa. ¡Ah!, el de la película. Mira, creo que cuando estás soltero puedes salir con quien quieras y yo no puedo negarlo ni confirmarlo, la verdad", comentó.

Por su parte, Novoa negó tener algún vínculo sentimental con Michelle Renaud a escasos días de haber anunciado el final de su matrimonio de dos años con Isabella Castillo.

"No, no, lo que pasa es que hicimos una película juntos, entonces la gente empezó a hablar cosas, y acabamos de terminar el rodaje, pero en realidad no pasa nada", detalló.