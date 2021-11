¿Eduin Caz le fue infiel a su esposa con Tiktoker? Esto dice el líder de Grupo Firme

Sin duda alguna, uno de los matrimonios más estables en la industria de la música es el conformado por Eduin Caz, líder de Grupo Firme y su esposa Daysi Anahy, quienes llevan más de 12 años juntos y han demostrado que el amor verdadero es aquel que se demuestra no sólo en los buenos momentos sino en los malos y en los más difíciles.

Pese a lo anterior, el matrimonio de Eduin y su esposa Daysi está siendo opacado por una tiktoker quien asegura tuvo una relación extramarital con el líder de Grupo Firme.

La tiktoker cuyo nombre se desconoce y solo aparece como @soybienmamonaokkk reveló en un video que “jamás quemaría” a un famoso cantante que siempre la buscaba cada que iba a Tijuana aunque tuviera una relación de 12 años perfecta con su esposa.

Foto: Captura de pantalla

Ante esto, miles se usuarios de dicha red social comenzaron a sospechar que se podría tratar de Eduin Caz por lo que le pidieron pruebas de lo que decía; en otro video la joven mostró las supuestas pruebas que tenía.

Y es que la tiktoker puso como fondo una supuesta conversación que tuvo con Eduin en donde el líder de Grupo Firme le pide que se vean, sin embargo, seguidores de esta red social aseguran que la conversación es un montaje pues no aparecen las fechas.

Foto: Captura de pantalla

Luego de las publicaciones de la joven, Eduin Caz habló respecto al tema a través de sus historias de Instagram en donde agradece a todos aquellos que se suben al tema pues “lo hacen más famoso”.

Sin embargo, el líder de Grupo Firme asegura que nada de lo que dice la joven es verdad y pide tengan cuidado con lo que dicen pues tiene hijos y ellos se pueden poner muy mal, sin embargo, nunca mencionó a su esposa Daysi.

“Piensen también que yo tengo familia y aveces salen personas afectadas; si quieren una publicidad ustedes díganme y yo la comparto en caliente pero no me haga eso porque me ponen mal a los niños”, dice Eduin Caz desde sus redes sociales.