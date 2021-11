Desde el sofá: Rita Ora eleva la temperatura con su hermosura

Rita Sahatçiu Ora, más conocida como Rita Ora, es también cantante, y actriz. Británica por adopción, con ascendencia kosovar. Poco después de su nacimiento en Pristina, su familia decidió mudarse a Londres para buscar mejores oportunidades de vida, y desde joven, Rita mostró interés y dotes en la música y la actuación.

Hace poco la famosa marca de neumáticos, Pirelli sacó a la luz su calendario 2022, tras un año de ausencia por la pandemia del Covid 19 y figuras como St Vicent, Iggy Pop, Jennifer Hudson, acompañan a Ora en sus imágenes que serán inmortalizadas.

Su portada muestra a la guitarrista y cantante St. Vincent posando con una púa de guitarra de la marca en cuestión sobre la lengua. Además, incluye imágenes de Cher e Iggy Pop en los camerinos, de Rita Ora dentro de un baño, la rapera Saweetie empujando un carrito de equipaje y Hudson rodeada de flores.

La bella Rita, que el pasado 26 de noviembre festejo sus 31 años, deja atónito a más de uno con su figura esbelta, la cual mostró en su cuenta personal de Instagram, con un posteo de ocho fotos que la hacen elevar la temperatura.

Rita Ora posando. Fuente: Instagram Rita Ora

En cada una de las imágenes se la ve a Ora en distintos escenarios y en algunas con otra vestimenta y look. En la calle, con vestido largo negro y gafas, dentro de un automóvil con tapado de cuero, con vestido azul marino y sobre un sofá con accesorios, brillos y cabello enrulado. Todo esto en una sola publicación, que al momento tiene más comentarios alentadores que me gustas, pero que lejos esta de no mostrar que es una mujer bella y con talento para posar.

Rita Ora posando. Fuente: Instagram Rita Ora