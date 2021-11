BTS: El tierno abuelito que se robó el corazón de ARMY en PTD On Stage por esta razón

¡No hay edad para ser ARMY! La banda BTS es una de las más importantes de la música y del K-Pop, los idols coreanos ofrecieron dos de los cuatro conciertos de "Permission to Dance On Stage" y entre los fans hubo un abuelito que se robó el corazón de todos.

Tras dos años de ausencia de los escenarios debido a la pandemia, el grupo surcoreano se reencontró con sus ejército de seguidores, quienes abarrotaron las dos fechas del estadio SoFi con un lleno total de 50 mil asistentes por día.

Además de ARMY, también se dieron cita personalidades como Megan Thee Stallion y Cristián Castro, el cantante mexicano, quien se volvió virar en redes sociales tras publicar una foto en el concierto. Sin embargo, hubo otro fan que se robó la atención de las fas, conoce al tierno abuelito de BTS.

Conoce al abuelito de ARMY

BTS no solo ha roto las barreras del idioma con su música, sino también el rango de edad. Desde niñas, adolescentes, jóvenes adultas, mamás y hasta abuelitos, todos asistieron al concierto de Permission to Dance On Stage y ARMY aseguró que su fandom no solo con de "15 años".

En redes sociales circuló la foto de un abuelito que no solo sorprendió por estar en un concierto K-Pop, lo que robó el corazón de ARMY fue que el señor tenía en sus manos una hoja para memorizar el llamado fanchant, un coro que cantan los fans entre canciones.

El gesto enterneció a las fans, ya que tenía escrito el nombre de todos los integrantes de BTS para poder pronunciarlos como cualquier seguidora. Tras darse a conocer la imagen, ARMY decidió adoptarlo como su abuelito y aseguran que para escuchar K-Pop o seguir a Bangtan no hay límite de edad, pues todos pueden disfrutar de su música.

