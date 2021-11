Netflix: Doramas viejitos que puedes ver en la plataforma, son de los más conocidos

¿Desde cuándo existen los dramas coreanos? Las series de Asia y creadas en Corea del Sur existen desde antes de 1990, pero fue en la primera década del 2000 que se volvieron todo un fenómeno gracias a la llamada Ola Hallyu que llegó a parte de Europa y Latinoamérica.

Desde entonces, este tipo de series se han convertido en una de las principales industrias de Corea, al mes se llegan a producir varios dramas al mismo tiempo. Su éxito ha llegado a las plataformas de streaming como Netflix, Disney Plus, Viki y YouTube.

Títulos como "Boys over Flowers", han sido de los más conocidos entre las fans a pesar de los años. En Netflix puedes encontrar algunas series clásicas coreanas que puedes ver para revivir las mejores historias de la época. Checa las recomendaciones de la semana.

Dramas old de Corea que puedes ver en Netflix

Love for Ten

Dorama de romance que sigue a Gi Eok, un joven enamoradizo que se entrega por completo cuando le gusta alguien; sin embargo, siempre ha sido rechazado. Tras rechazar a la idea del amor, en la universidad su plan se viene abajo cuando conoce a Min Ah, una joven que representa su chica ideal.

Ella estudia en el club de teatro y para conquistarla decide unirse también. Es una mini serie con pocos episodios de corta duración por lo que podrás verlo en menos de un día.

Color of Woman

Drama oldie que sigue la vida de Byun So Ra, una mujer inteligente que termina su doctorado, pero su vida no es como esperaba, ya que no consigue el trabajo de sus sueños como profesora. Ella termina uniéndose a una compañía de cosméticos junto a su mejor amigo, pero también se encuentra a su primer amor y quien resulta ser su jefe.

Ella y su ex rompieron hace 10 años, pero tras hacer paces busca regresar con él. Todo se complica cuando aparece su compañera de piso, quien también está enamorada de él, creando un gran lío amoroso.

Spark

Drama coreano que retrata la vida de Son Hae Neul, una joven que perdió a sus padres en un accidente, por lo que ahora vive en casa de su amiga. Tiene varios trabajos para intentarse sobrevivir.

Yoon Ga On es un idol famoso y miembro del grupo Dexter. Ambos se conocen cuando ella consigue un puesto para la producción de su nuevo video musical, pero ambos son alcanzados por una estrella fugaz, por lo que ambos comienzan a emitir electricidad por todo su cuerpo.