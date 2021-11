Laura Bozzo asegura que no le pagará ni un peso a Gabriel Soto e Irina Baeva tras demanda

Gabriel Soto compartió en sus redes sociales hace unos días que habían ganado la demanda por daño moral, difamación y discriminación a Laura Bozzo. Pero ahora, después de volver a hablar con los medios de comunicación, la peruana confirmó que no piensa pagarles un solo peso a los actores por dicha demanda.

Después de revelar que ya no había orden de aprensión y aclararle al mundo que ella nunca quiso evadir impuestos y que ya está trabajando con las autoridades para pagar todas sus deudas y llegar a un buen acuerdo; la conductora de TV aprovechó para confirmar que no ha perdido la demanda y que ahora ella puso una en contra de la pareja.

La información fue revelada por TV Notas, quienes tuvieron una entrevista con la sudamericana y donde se tocó el tema de la deuda que supuestamente había perdido con Soto y Baeva, esto después de una publicación en redes sociales por parte del actor donde comentó: “Para los que se creen con el derecho de opinar, juzgar, insultar y burlarse…”.

La respuesta de Laura

Para Bozzo no la demanda que tiene con los actores no se ha perdido, por lo que todavía no tiene motivos para darles un solo peso s Gabriel e Irina, pero antes de esto aseguró que se había equivocado en expresarse de esa manera sobre la rusa, eso sí, también comentó que su discurso en aquella época fue por lo que pasó con Geraldine Bazán.

El motivo por el que aseguró que todavía no va a pagar un solo peso a la pareja que había celebrado su victoria el pasado 20 de octubre, pero esto todavía no se pierde, ya que la peruana tiene una apelación en el proceso, por lo que todavía se tiene que esperar a que resuelvan los abogados.

Laura le ofreció una disculpa a Irina, pero puntualizó que sus declaraciones salieron porque es muy fan de Geraldine y que solo compartió su opinión luego que se comentó que la supuesta infidelidad de Gabriel con la rusa.

Bozzo espera que ya terminen todos sus procesos para poder vivir una vida más tranquila, ya que quiere ser una abuela normal.

