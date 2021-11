Ángela Aguilar quiere fotos de sus fans por este peculiar e insólito motivo: VIDEO

A través de redes sociales, Ángela Aguilar, hizo una insólita e inesperada petición a sus más de 7.3 millones de seguidores de Instagram pues a sabiendas de la gran influencia y popularidad que tiene en la actualidad entre las nuevas generaciones pidió fotos y videos de fiestas en las que la temática sea alusiva a su imagen, pues dejó ver que tiene pensado hacer un videovlog en el que reaccionará a todos los homenajes que le han hecho sus seguidores.

“Angelitos, estuve aquí en la cocina y nos quedamos viendo todas las historias en las que me estaban etiquetando de sus cumpleaños con la temática ¿de mí?, ¿cómo se dice? No sé, el punto es que son las fiestas que hacen con el team de Ángela Aguilar y quiero hacer un vlog reaccionando a esas fiestas y necesito que me manden las fotos de sus fiestas, me encantaría verlas”, fue la petición de Ángela Aguilar para sus miles de seguidores en redes sociales.

Para enviar las fotos y videos de las fiestas con temática de Ángela Aguilar, la menor de la Dinastía Aguilar puso a disposición el correo "mivlog@angelaaguilaroficial.com" donde estará recibiendo todo el material que le envíen sus fans, además, se espera que sea en los próximos días cuando finalmente esté listo el video en su canal oficial de YouTube.

Ángela Aguilar y su carrera como influencer

Además de ser una de las máximas figuras de la música regional mexicana, Ángela Aguilar se ha convertido en un fenómeno de las redes sociales donde inició a ganar popularidad por su desarrollado sentido de la moda y posteriormente decidió incursionar en el mundo del YouTube, donde realiza videos en las que aprovecha las diferentes tendencias para consentir a sus seguidores.

Cabe mencionar que fue durante los primeros meses de la pandemia de Covid-19 donde “La Princesa del Regional Mexicano” estuvo más activa en YouTube, sin embargo, sus videos han disminuido de unos meses para acá debido a que se encuentra verdaderamente ocupada con el tour “Jaripeo sin fronteras”, en el que participa junto a su padre, Pepe Aguilar, y junto a su hermano Leonardo Aguilar, por lo que el video reaccionando a fiestas con temática de su imagen marcará su regreso a esta conocida plataforma de videos.

Ángela Aguilar tiene más de 7 millones de seguidores en Instagram. Foto: IG: angela_aguilar_

¿Ángela Aguilar esta celosa de Belinda?

Sin lugar a dudas, “Dime cómo quieres” fue todo un éxito tanto en la carrera de Ángela Aguilar como en la de Christian Nodal pues lograron hacer un dueto sumamente espectacular que dejó en evidencia la buena química que había entre ambos, incluso, se llegó a especular que pudieron haber iniciado una relación, sin embargo, esto no pudo concretarse debido a que apareció Belinda en la vida del sonorense y ahora comenzaron a surgir rumores en los que se asegura que la menor de la Dinastía estaría celosa de Belinda y según el influencer, Pablo Chagra, la prueba de esto es que dejó de seguir a Nodal y que comenzó a darle likes a publicaciones irónicas en las que se burlan de los celos de Belinda, sin embargo, no ha declarado nada respecto a estas versiones.

