Las 5 actuaciones más destacadas de la vida de Freddie Mercury

El pasado 24 de noviembre se cumplieron 30 años sin Freddie Mercury. El genio de la música murió con 45 años por complicaciones relacionadas con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Desde 1991 todo lo que dejo en tierra, no ha hecho más que crecer. Hay que recordarlo por sus actuaciones más destacadas.

El abanico de presentaciones arranca con 'Killer Queen' (1974), que cuando Queen no tenía el reconocimiento que sí tendría un par de años después, se convirtió en una de las primeras canciones con las que despuntaron de verdad. La canción la podemos encontrar en su tercer disco de estudio, Sheer Heart Attack. Tres años más tarde, hizo destrozos con la presentación de 'We Will Rock You', adoptado como uno de los himnos, de la historia del rock en letras mayúsculas. Es parte del disco News of the World.

'Somebody To Love' fue otra de las composiciones que dejaron enamorado al oyente. Para este título hay que viajar al mismo concierto y al mismo disco en directo, el Queen Rock Montreal. Sobran las palabras para describir a Mercury en esta canción. El tema Somebody To Love pertenece al disco A Day at the Races, de 1976.

Párrafo aparte para la que es la canción más conocida, y no precisamente por se obra de Queen, sino porque 'We Are The Champions' rompió fronteras y es parte del abanico festivo de los deportistas al consagrarse. Es furor a lo ancho y largo del mundo. Y además es un temazo que se conoció en Wembley en 1985, aunque la escribió 8 años antes y forma parte de su álbum News of the World.

Nada más de lo que se conoce podemos decir de 'Bohemian Rhapsody'. Muchos dicen que la actuación de Queen en el Live AID de Wembley en 1985 cambió la historia del rock en 20 minutos. Ese fue el tiempo que Freddie Mercury y los suyos necesitaron para grabar sus nombres a fuego en nuestra piel. Sí, otra vez, y para siempre, nos quedamos con Wembley. Quizá la imagen más icónica del artista provenga de este concierto, vestido de blanco, con tirantes y su bigote mostacho. El título fue escrito para el álbum A Night at the Opera, de 1975. Un solo de guitarra, ópera, balada. De sueños.