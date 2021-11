La película animada de Disney 'Encanto' muestra cultura de Colombia

El cine animado vuelve a poner sus ojos en Latinoamérica, y ahora es Colombia el escenario elegido para la cinta Encanto, un musical que explora las tradiciones de ese país, donde la familia Madrigal es la protagonista y su joven integrante llamada Mirabel se convierte en la heroína.

La codirectora y también escritora de la historia, Charise Castro Smith aseguró que en todo momento pensaron en personajes con los que se identificara el público, “nuestro objetivo era hacer una historia atractiva, mostrar a esta familia como si no hubiera habido magia en el mundo, queríamos que el público se identificara con algún integrante de este clan, que en la pantalla se vea lo que te encuentras en cualquier casa latina, sólo le agregamos la magia para hacerla más emocionante”, dijo Castro en entrevista.

Y agregó, “Mirabel es ese tipo de persona que quiere caer bien a todos, que tiene la necesidad de compensar en todo, porque no recibió un don como los integrantes de su familia, intenta convencerse de que no es diferente, pero en su interior sabe que no es así, aunque también es muy realista y se pone como objetivo hacer un gran cambio en su vida y encontrar su lugar en el mundo”.

La cinta que se estrena hoy en los cines cuenta con un soundtrack compuesto por Lin-Manuel Miranda, quien le dedicó cuatro años de investigación a la cultura colombiana, se sumergió en su música, en el idioma y en las tradiciones.

“El compromiso de Lin-Manuel fue gracias al amor que le tiene a los latinos, siempre dispuesto, logró conectar con la historia y seguro lo hará con el espectador”, comentó la productora Yvett Merino.

Además comentó, “el ambiente de la película muestra el brillo, la vitalidad y la sinceridad que los realizadores encontraron en la comunidad colombiana, todos en el equipo queremos transmitir correctamente la belleza de Colombia, desde el Valle de Cocora, hasta el Eje Cafetero o las selvas tropicales”.

Voces en inglés

Stephanie Beatriz, María Cecilia Botero, John Leguizamo, Mauro Castillo, Jessica Darrow, Maluma y Wilmer Valderrama.

Voces en español

María Cecilia Botero, Mauro Castillo, Angie Cepeda, Carolina Caitán, Olga Lucía Vives y Maluma.

La película está dirigida por Jared Bush (Co-directora de ZOOTOPÍA) y por Byron Howard.

La canción original “Colombia, mi encanto” es interpretada por el cantante, compositor y actor Carlos Vives.

