Tragedia en Hollywood, muere a los 28 años Joey Morgan, actor de Zombie Camp

Joel Morgan, actor que se dio a conocer por “Guía Scouts del Apocalipsis Zombie” en 2015, falleció este domingo a los 28 años. La muerte fue confirmada por el representante del actor, quien solo se limitó a dar la noticia, ya que no dio detalles de la causa de la muerte.

“Joey Morgan falleció el domingo por la mañana. Esperamos que todos comprendan lo doloroso que es esto para sus seres queridos y puedan respetar los límites y permitan llorar en privado”, se puede leer en el comunicado al Hollywood Reporter.

El actor nacido en Chicago se dio a conocer gracias a su participación en “Guía Scouts de Apocalipsis Zombie”, donde interpretó a “Augie Foster”. Dicho proyecto le abrió las puertas a múltiples películas de comedia, siendo “Flower” la última que se estreno en el Cine de Tribeca en 2017.

La carrera de Joey

Como ya se comentó, Morgan se dio a conocer en el mundo de la pantalla grande gracias su participación en la comedia de zombies, pero además de dicho papel, el nativo de Chicago participó en películas como “Flower”, “Sirena Burgess es una perdedora”, “Camp Manna”, “Max Reload and the Nether Blaster”. A nivel de televisión tuvo participación en dos series, siendo “Angie Tribeca” y “Critters: A new binge”.

La despedida en redes sociales

Desde que se presentó la noticia, un sinfín de personalidades de Hollywood saltaron para desearle buen camino y recordar algunos momentos que vivieron juntos como fue el caso de Christopher Landon, con quien compartió set en “Zombie Camp”.

“Joey Morgan llegó a mi vida hace 9 años cuando hice ‘Zombie Camp’. Era tranquilo, divertido, inteligente y reflexivo. Y cuando las cámaras rodaban, era magnético. Ha fallecido hoy y la noticia es desgarradora. Me siento afortunado de haberle conocido”, escribió Landon en su cuenta de Twitter.

Te puede interesar: