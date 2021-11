Pese a éxito de Ethernals, Salma Hayek da prioridad a su familia sobre proyectos de Hollywood

A pesar de que en los últimos meses la actriz mexicana, Salma Hayek, ha sido parte de grandes producciones de Hollywood, como Eternals y House of Gucci; la sensual veracruzana confesó que participar en este tipo de cintas es muy complicado para ella, pues desde hace tiempo tiene claro que su prioridad es su familia.

“Todavía no entiendo cómo ha pasado eso porque hay algo que a lo mejor la gente no sabe, pero yo no aceptó, tengo muchas limitaciones, no puedo aceptar papeles largos, a menos que se filme en Londres, o en el verano, y a veces no hay suficiente tiempo, porque mi hija está en la escuela, tengo mi marido, entonces esa es la prioridad para mí, y tengo que trabajar alrededor de eso”, explicó en entrevista para el programa Hoy.