Suspenden concierto de Gerardo Díaz por balacera; hirieron a dos de sus compañeros en Chimalhuacán | VIDEO

Gerardo Díaz y su Jerarquía tuvo que suspender su presentación este sábado en la madrugada en un recinto de Chimalhuacán en el Estado de México luego de que un hombre armado comenzara a disparar su arma de fuego.

A través de un video en las redes sociales, Gerardo Díaz explicó que el incidente se dio cuando los organizadores del baile masivo donde se presentaron más agrupaciones de regional mexicano, intentaron sacar a una persona que estaba en estado de ebriedad; sin embargo, el hombre se molestó y comenzó a disparar a las pantallas del escenario donde estaba la agrupación.

Producto de los balazos a las pantallas ocasionó que cayeran fragmentos de las mismas encima de dos integrantes de la banda de regional mexicano, los cuales recibieron los impactos en su cabeza y espalda, detalló el vocalista.

Gerardo Díaz lamentó la balacera

“Mi gente, lamentablemente en la primer (sic) canción o segunda nos pasó un accidente aquí en Chimalhuacán. A toda la gente que se encuentra afuera, yo sé que ustedes no tienen la culpa, pero una persona tiró balazos, lamentablemente a mi compañero le pegó fragmentos (sic) en la cabeza y a mi compa del trombón en la espalda”.

El cantante agregó que por suerte el suceso no pasó a mayores, no obstante, ya no pudieron regresar al escenario donde solo tocaron una canción completa cuando a la mitad de la segunda se escucharon las detonaciones de bala.

Asimismo, Gerardo Díaz ofreció disculpas a sus seguidores y a quienes estuvieron presentes en su concierto por los hechos ocurridos que se salieron de sus manos que ocasionó que ya no tocaran cuando ellos eran la banda estelar del evento.

RMG