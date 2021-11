Preciosa: Alicia Machado impacta en escotado vestido NEGRO ideal para salir de noche | FOTO

Alicia Machado sigue impactando como cuando tenía 19 años y se convirtió en Miss Universo. La actriz, modelo y conductora venezolana presumió en sus redes sociales una fotografía en la que se le ve lista para salir a una cena nocturna. En su cuenta de Instagram la ganadora de La Casa de los famosos mostró su outfit para esta ocasión tan especial.

La venezolana tenía un vestido negro con un espectacular escote, sin brazos y abierto de la pierna. Además vistió unos zapatos negros descubiertos. Tenía el cabello recogido y unos lentes que la hacían ver muy coqueta. Su mejor accesorio fue la sonrisa que caracteriza a Alicia Machado, desde que era una adolescente.

"Mi gente! En camino a una cena exquisita! Bendiciones, sean felices. Gracias a mis fans a quienes me quieren, valoran y aceptan! Have a wonderful weekend", decía el mensaje de Alicia Machado, junto con la fotografía que puso en sus redes sociales.

Alicia Machado perdió 11 kilos en La Casa de los famosos

A pesar de que fue la ganadora y se llevó 200 mil dólares a su casa, la venezolana Alicia Machado tuvo algunas consecuencias físicas por su participación en La Casa de los famosos. Durante el reality show, la modelo perdió 25 libras de peso, es decir, unos 11.5 kilogramos.

A través de sus redes sociales explicó que esto solamente pudo ser posible por la disciplina que tuvo, además de un cambio de alimentación que llevó a cabo durante las 12 semanas que estuvo encerrada con otros compañeros del mundo del espectáculo. En una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram, la oriunda de Maracay dijo que fue el ejercicio, el cambiar de hábitos y el exigirse cada día más, lo que le permitió conseguir este objetivo.

“Bajé 11 kilos por no decir 12, porque me da hasta pena decir que bajé 12 kilos. Y me voy a seguir cuidando porque tengo muchísimo trabajo", dijo la ex Miss Universo.

