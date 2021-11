BTS conquista a Harry Styles; ex One Direction les da un inesperado regalo durante su concierto | VIDEOS

No todo en la vida es trabajo, pues también hay que pasar momentos de recreación para no saturarse, y esto es algo que aplicaron algunos miembros de BTS, quienes para pasar un momento de diversión y relajación en su estancia a Los Ángeles, California, asistieron al concierto de Harry Styles. El ex integrante de One Direction fue cautivado con la presencia de Bangtan y les dio un inesperado regalo.

La banda de k-pop se encuentra en la ciudad estadounidense con una apretada agenda, pues no sólo darán su primer concierto con público después de un año, el cual es titulado 'Permission To Dance On Stage LA', sino que también tendrán una serie de presentaciones en premios importantes, así como algunas apariciones en televisión.

La presencia de los chicos en Los Ángeles ha causado furor entre sus fans, quienes han estado al pendiente de cada actividad que realizan, y aunque están muy ocupados preparando todo para su show en el SoFi Stadium a finales del mes, los integrantes de la banda surcoreana han sido vistos conociendo algunos sitios de la ciudad.

BTS baila y canta las canciones de Harry Styles

Sin embargo, nadie imaginó que uno de sus destinos sería el concierto que Harry Styles ofreció la noche del viernes 19 de noviembre en The Forum de Los Ángeles. Los artistas surcoreanos fueron captados bailando y coreando las canciones del intérprete británico, quien se percató de su presencia.

Jimin, J-Hope, V y Jungkook dieron a conocer que asistieron a la presentación del exintegrante de One Direction por medio de un video publicado en sus redes sociales. En el pequeño clip se puede ver como los cuatro miembros de BTS cantan las canciones y se divierten durante su estancia en el lugar.

Harry Styles cae ante los encantos de BTS

Los miembros de la agrupación de k-pop no estuvieron solos, pues también se encontraron con la rapera Lizzo, quien hace unas semanas manifestó la admiración que le tiene a los chicos, pues hizo un cover de 'Butter', uno de los más grandes éxitos de la banda surcoreana.

Como era de esperarse, los miembros no pasaron desapercibidos por los y las Directioners, ni mucho menos por el ARMY que ahí se encontraba, pero lo que desató los gritos y se convirtió en tendencia, fue cuando Harry Styles se percató de la presencia de los artistas de k-pop entre el público y les lanzó un girasol, algo que cautivó a los fans de ambas agrupaciones y los hizo soñar con una próxima colaboración.

