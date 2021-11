Diosa: Lady Gaga impacta al mundo con su figura al natural

Lady Gaga volvió a ser tendencia en las redes sociales, pues la reina del pop en inglés es la portada de la revista "Vogue UK" y "Vogue Italia", algo que jamás había sucedido en la historia de esta editorial. A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de "Bad Romance" compartió la noticia y sus fans no pudieron contenerse y llenaron la caja de comentarios con halagos y congratulaciones.

Lady Gaga lanzó recientemente "Dawn Of Chromatica", además en las próximas semanas se estrenará la película “House of Gucci”, en la cual la cantante es la protagonista, pues dará vida a Patrizia Reggiani, exesposa de Maurizio Gucci, quien en 1995 contrató a un sicario para asesinar al nieto del fundador de Gucci y pasó 18 años de prisión por el crimen.

Lady Gaga posó como una diosa

Gaga, quien también protagonizó ‘A Star Is Born’ con un excelente desempeño, habló para Vogue sobre su próximo proyecto y las dificultades que enfrentó para interpretar su papel, el cual es muy complicado.

Esta es la versión Italiana. Foto: Especial.

La cantante de temas como "Bad romance", "Rain on me" y "Poker face", refirió que con su personaje no pretende alabar "a una persona capaz de cometer un asesinato", pero si quiere rendir homenaje a las mujeres que han aprendido a sobrevivir a lo largo de la historia y a las consecuencias de sus actos.

Esta es la edición británica. Foto: Especial.

La película "House of Gucci" está dirigida por el cineasta británico Ridley Scott y esta basada, en el libro "The House of Gucci: a sensational story of murder, madness, glamour and greed", escrito por Sara Gay Forden. Para la edición de Vogue Italia, además de hablar de su filme, posó al natural, mostrando su cuerpo tal cual es, mientras que en la versión británica se mostró muy sensual con ropas de alta costura.

