Desde la playa, la ex de Luis Miguel eleva la temperatura con su silueta perfecta

Luis Miguel, el mítico cantante mexicano se caracterizó por tener a su lado a las mujeres más bonitas del mundo. Su ex pareja, Mollie Gould, generó el suspiro de todos sus seguidores en su cuenta de Instagram con una foto sorprendente.

El legendario cantante mexicano, Luis Miguel, desaparecido desde hace algunos años de sus redes sociales, en los últimos días emitió un tuit en su cuenta oficial hablando sobre la serie que habla de su vida en Netflix. En la red del Pajarito, Luismi cuenta con medio millón de seguidores, mientras que en Instagram, llega a dos millones de followers.

El tuit que generó polémica y causó la participación de muchos usuarios decía: “La Serie de Netflix es ficción. No es 100% Verdad. Basada en Hechos Reales”. Esta publicación de Luis Miguel alcanzó los 4 mil retuits, 35 mil me gusta y tuvo más de dos millones de comentarios. Además, sorprendió a los propios fanáticos quienes no esperaban un mensaje por parte del cantante mexicano.

Sin embargo, Luis Miguel recibió algunas críticas por parte de sus fans. Entre ellas, se destaca un mensaje que aseguraba: “Que pena que digas que es ficción, no pasa nada mostrar que la vida tb es dura para muchos y que tienen que luchar, en fin me ha gustado mucho pero si me gustaría la que hubiese más capítulos hasta tu vida actual, Aracely Arámbula tus hijos y todas tus relaciones que tuviste”. El "Sol de México" realizó esta publicación días antes del estreno de la tercera temporada de su serie en Netflix donde retrata uno de los momentos más caóticos del cantante. Al parecer, sería la última temporada de su serie.

Mollie Gould posando. Fuente: Instagram Mollie Gould

Quien se mostró en un buen momento, es la ex pareja del intérprete de "Somos Novios", la bella Mollie Gould quien en su cuenta de Instagram subió una foto con un bikini de color verde en una playa paradisíaca utilizando una frase y emojis. El posteo de la modelo, logró el me gusta de casi 800 usuarios.