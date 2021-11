Alejandra Ley tuvo que cambiarse de casa por la homofobia de sus vecinos

La actriz Alejandra Ley reveló que tuvo que cambiar de casa por la homofobia de sus vecinos en un edificio de la colonia Del Valle y lo que la obligó a cambiarse. Ahora vive en un sitio en el que la mayoría son músicos, con quien ha colaborado en proyectos.

“El universo me premio después de vivir en un edificio de la Del Valle lleno de homofobia, me cambié a un edificio hermoso, en donde la mitad son músicos y somos cuates todos, nos juntamos a crear y escribir canciones, cantar. Estamos hablando que esto fue en el 2020”, contó a los medios de comunicación.

Añadió que tenía un par de vecinos que no les gustaba que fuera lesbiana. “me hacían maldades, le rayaron el coche a mi tío, que también es gay. Es importante que hablemos de estas cosas hoy, porque el discurso de odio sigue”.

La actriz se considera afortunada porque puede hablar abiertamente de su orientación sexual en su entorno, aunque fue algo que le llevó varios años y en su familia siempre la han apoyado.

Ley ha contado que le dijo a su mamá que le gustaban las mujeres cuando tenía 15 años, fue en el programa El Minuto que cambió mi destino que mencionó sobre los cuestionamientos que le hicieron en su momento, y ella le dijo que con una chica llamada Marlene, y en ese momento le expresó su apoyo.

Por lo que ahora a sus 36 años se define como una persona pansexual, es decir, que no se enamora del género o de la orientación sexual sino de las cualidades de un individuo.

“Mis relaciones primordialmente son con mujeres, me engancho mucho más sentimental y románticamente con una mujer, pero no es que los hombres no me gusten, no más que no les entiendo, no conecto con un hombre, no me he podido enamorar de un hombre”, contó en el programa que conduce Gustavo Adolfo Infante.

