Arianna aprende del legado de la francesa Édith Piaf

Para la cantante Arianna meterse en el papel de la francesa Édith Piaf es todo un reto y al mismo tiempo un halago, porque es una mujer a la que admira, por eso más que imitarla en el escenario de la obra “Horas contadas”, hace un homenaje cantando también sus temas más icónicos.

“Cuando la conocí me encantó su pasión y forma de emitir los sonidos, porque no solo es cantar bien, hay que ponerle el alma, me gusta ‘la tripa’ que ella traía, fue una mujer que nació en la calle y nos dejó un legado de pasión drama que es necesario cuando cantas, y es importante compartir su experiencia”, dijo la intérprete.