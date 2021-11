El día que los fans confunden a Ernesto Laguardia con Aracely Arámbula al verlo maquillado

Ernesto Laguardia es uno de los actores más reconocidos de México, por lo que siempre está en grandes proyectos. En esta ocasión formó parte de la obra “Homofobia no es cosa de hombres”, misma que se presentó en 2019 y donde el actor tuvo que caracterizarse de mujer para poder darle vida a su personaje.

El también político mexicano interpretó a Frida Sofía, un travesti que creció huérfana, por lo que se convirtió en una mujer para poder subirse al escenario. Pero eso no fue todo, ya que sus fans aparecieron en redes sociales para asegurar que lo habían confundido con Aracely Arámbula.

Durante el programa Hoy, el actor reveló el mismo no se reconocía al verse al espejo, tanto que en una primera impresión se quedó en shock, pero que se veía guapísimo caracterizado para el personaje de la obra de teatro. “Mi primera impresión fue un shock, Ni me reconocí, pero me veo guapísimo”.

La reacción de los fans

El actor subió algunos videos a sus redes sociales, desde que lo maquillaban y arreglaban para las funciones, hasta el resultado final. Por lo que la gente no dudó en dar su opinión sobre la caracterización, misma donde llegaron a confirmar lo confundieron con Aracely Arámbula, Anahí, Ninel Conde y algunas otras grandes actrices de México.

“¡Oh por Dios! Hasta en tu caracterización de mujer eres hermosa” o “Gran actorazo, señor camaleón toda mi admiración a su gran trayectoria y un fuerte abrazo”, así como la comparación con las actrices antes mencionadas.

Uno de los actores que quedó flechado por Laguardia, fue Gabriel Soto, compañero de la obra quien compartió que tenía una nueva novia haciendo referencia a su compañero. “Quien será esta belleza de güera junto a @gabrielsoto? El actor se negó a revelar su identidad… Se especula quien es… La nueva conquista”, escribió en la publicación.

