"Nos amenazó y dijo muertos de hambre": acusan a hijo de Lupita D'Alessio de terrible choque y de darse a la fuga

El hijo de Lupita D'Alessio, Cesar, sigue en la polémica después de que el pasado mes de octubre tuviera un accidente automovilístico junto con su novia Renata Escorcia; pues ahora la víctima rompió el silencio y reveló que además de darse a la fuga, el también cantante lo amenazó y lo llamó muerto de hambre.

En una entrevista para TV Notas, Josué, nombre del afectado, dio a conocer que ya va a pasar un mes y el hijo de la intérprete de 'Acariciame' ni su novia se han presentado a declarar en la Fiscalía de Investigaciones en la alcaldía Benito Juárez, por lo que siguen siendo prófugos de la justicia.

El hombre de 30 años, quien se encuentra lastimado por el accidente, explicó que el pasado 26 de octubre, él iba saliendo de su trabajo cuando fue impactado por la novia de Cesar D'Alessio, la cual iba conduciendo el auto a acceso de velocidad bajo los efectos del alcohol y las drogas, según la declaración de la víctima, pues aseguró que se comportaba de forma extraña, al igual que el hijo del cantante.

El afectado dijo a la revista de espectáculos que la pareja estaba huyendo de una ambulancia, ya que metros antes habían esto involucrados en otro percance; y que a pesar de que otra vez intentaron huir, fueron alcanzados por la policía.

Cesar D'Alessio y Renata Escorcia están involucrados en un accidente Foto: Especial

La novia de D'Alessio resultó con unas lesiones en la cabeza y en el cuerpo, mientras que Josué tuvo un esguince de cervicales, una fisura en una de las costillas del lado derecho, además tuve golpes en el brazo y piernas; por lo que ambos fueron trasladados al hospital de Xoco, de donde la pareja se dio a la fuga.

De acuerdo al testimonio de la víctima, mientras se encontraban siendo evaluados en el hospital, Cesar D'Alessio intimidó y amenazó a sus familiares que se encontraban afuera de la clínica.

"César estaba afuera esperando a su novia y amenazó a mi familia, que tambien estaba afuera; les dijo que éramos unos muertos de hambre y que no nos iban a pagar nada, que si yo levantaba algún cargo nos íbamos a arrepentir, que no sabía con quién me estaba metiendo”, contó Josué a la revista.