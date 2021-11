Alicia Machado: Así lucía el día en que se coronó como Miss Universo 1996, con tan solo 19 años

Alicia Machado se convirtió este lunes en la flamante ganadora del reality "La Casa de los Famosos" luego de casi cuatro meses de transmisión, lo que la consagró como la favorita del público y una de las más admiradas y queridas dentro del espectáculo. Fue en agosto pasado cuando la venezolana se incorporó al nuevo reality show, el cual en poco tiempo se convirtió en uno de los preferidos por los televidentes.

"La casa de los famosos" mostró un concepto muy parecido al de "Big Brother" ,aquel show que innovó la manera de disfrutar la televisión en vivo, a principios de los 90. En este nuevo proyecto fueron diversas las celebridades que entraron a esta casa y perdieron temporalmente contacto con el resto del mundo.

Tras 84 días de reality de Telemundo, el programa concluyó ayer con la elección de la ganadora, quien tuvo una contundente ventaja por encima de los otros cuatro finalistas al alcanzar los 40 millones 586 mil 129 votos por parte del público, y de esta manera se convirtió en la ganadora de los 200 mil de dólares que se ofrecían como bolsa del premio. Ante esta decisión, y visiblemente conmovida, Alicia Machado agradeció a todos aquellos que votaron a su favor: "Todo se lo debo a ustedes por elegirme con más de 40 millones de votos como la ganadora de #lacasadelosfamosos", escribió en su cuenta de Instagram.

El día en que Alicia Machado se coronó Miss Universo a los 19 años

Tras el contundente triunfo de Alicia Machado en "La Casa de los Famosos" fueron muchos los que recordaron su coronación como Miss Universo el 17 de mayo de 1996 cuando solo tenía 19 años de edad. En aquella ocasión la venezolana sorprendió al mundo al ser elegida como la ganadora de este exitoso certamen de belleza, lo que la catapultó a la fama y al éxito internacional.

Originaria de la ciudad de Maracay, Joseph Alicia Machado Fajardo, nombre real de la es una actriz y cantante venezolana, ganó en 1995 Miss Venezuela tras representar al Estado Yaracuy, un año después obtuvo el título de Reina Mundial del Café, en San Salvador El Salvador, y enseguida se coronó como la Miss Universo 1996, lo que la convirtió en la cuarta venezolana en obtener el título de reina universal.

Pese a que no destacaba entre las participantes favoritas, Alicia Machado se impuso entre las 79 competidoras aquella noche del viernes 17 de mayo de 1996, la premiación se celebró en el Aladdin Theatre for the Performing Arts, de Las Vegas, Estados Unidos. El reinado de Machado se tornó polémico debido a que por su aumento de peso (18 kilos) tras haber resultado triunfadora, el multimillonario Donald Trump la obligó a hacer ejercicios frente a cientos de fotógrafos, camárografos, y reporteros que se encontraban reunidos en Nueva York aquel mes de enero de 1997.

A partir de entonces, Alicia Machado se convirtió en la Miss Universo más publicitada. Lo que no hay duda es de que a 25 años de ser coronada como reina de belleza, la venezolana consolidó su carrera como actriz y modelo y ha triunfado en diversos programas de televisión en América Latina y Estados Unidos. Hoy recordamos el día en que Machado se convirtió en la mujer más bella y cómo reaccionó a esta decisión. Sin duda, un instante para la historia.

