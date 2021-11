La revelación que indica a quién odiaba y amaba Freddy Mercury

El Magnifico: The A to Z of Queen, es un libro fruto de los amplios conocimientos y numerosas entrevistas del periodista Mark Blake. Una particular radiografía de Queen que narra una cantidad de episodios sobre la vida, tanto del cantante como del grupo, que dejan claro a quién amaba y a quién despreciaba el carismático líder de la banda.

Entre los diversos capítulos se halla el relato de la cercana amistad con Monserrat Caballé, la relación frustrada con Michael Jackson, la feroz competitividad con David Bowie o la tensión inicial con Sex Pistols. El libro sale a la venta el 11 de noviembre, en el mismo mes en que se cumplen treinta años de la muerte del gran Freddie Mercury. Entre las fuentes más frecuentes de Blake para escribir este libro, que por el momento no será publicado en español, está el guitarrista de Queen, Brian May, y el baterista, Roger Taylor, a quienes entrevistó en numerosas ocasiones.

Sobre la relación con Monserrat Caballé

El capítulo sobre la soprano catalana relata la primera reunión que tuvo Mercury con ella en un salón privado del Hotel Ritz en Barcelona. En aquella oportunidad el británico reveló alguna vez que estaba tan intimidado que "no sabía cómo tratarla". De ese encuentro desembocó la composición por parte del líder de Queen y de su colaborador, Mike Moran, de Barcelona, la canción con la que se inauguraron los Juegos Olímpicos en 1992.

Monserrat Caballé

Con Jackson y Bowie

Sobre su relación con otro de los grandes íconos de la música mundial, Michael Jackson, el libro expone una serie de hechos que dejan entrever que, aunque inicialmente se llevó bien con el rey del pop y existió una admiración mutua durante años, la relación acabó enfriándose. Respecto a Bowie, el libro remarca la clara competitividad que había entre los integrantes de Queen y el responsable de Heroes, quien por ejemplo se les adelantó por poco con una innovadora vestimenta femenina sobre el escenario. La rivalidad durante más de una década, sin embargo, desembocó en 1981 en el éxito Under Preassure, que supuso un aire fresco tanto en la carrera de Queen como de Bowie.

Freddie hablando con David Bowie

La tensión con los Pistols

De los Sex Pistols, la obra destaca la tensión inicial entre ambos grupos, diametralmente opuestos, cuando coincidieron en el mismo estudio de grabación londinense en el verano de 1977. "Nos miramos unos a otros con desconfianza al principio, pero eran unos chiquillos con los pies en la tierra", contó el batería de Queen a Blake.