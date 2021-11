Yuri: Redes EXPLOTAN contra la cantante por realizar comentarios homofóbicos y serofóbicos; esto dijo | VIDEO

La cantante Yuri vuelve a estar envuelta en la polémica. Otra vez por algo que se le ha criticado en los últimos años, pues la también conductora de televisión realizó unos cuantos comentarios homofóbicos y serofóbicos que las redes sociales no perdonaron.

Hace unas semanas, la actriz fue la jueza invitada del reality show mexicano La Más Draga, situación que no le cayó nada bien a la comunidad LGBT+, pues en el pasado, la veracruzana dio de qué hablar por estar en contra de la adopción por parejas homosexuales.

Esta vez, durante una entrevista con El Escorpión Dorado en el canal de YouTube Peluche En El Estuche, Yuri habló sobre varios aspectos de su vida, como su actual paso por la tercera temporada de ¿Quién Es La Máscara?, su carrera como cantante y demás.

Sin embargo, lo que más llamó la atención se presentó en los minutos finales de la charla, cuando el youtuber le pregunta a la cantante sobre sus parejas sentimentales. "¿Alguno te salió gay?", preguntó el irreverente personaje enmascarado, a lo que la artista respondió:

Inmediatamente después de esas palabras, Yuri realizó un comentario serofóbico. La serofobia es el rechazo y discriminación hacia personas con VIH, caracterizado por el miedo irracional hacia quienes padecen dicha enfermedad. El Escorpión Dorado le preguntó si "le ardió" enterarse de las preferencias de su pareja.

"No me ardió, me preocupé", dijo entre risas. "Me fui a hacer un análisis. Se siente feo que tú te enteres que la gente que tú quieres, pues 'come papitas con cátsup', 'arroz con popote'", finalizó.