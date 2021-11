Narcos México: Ésta es la razón por que CANCELARON una cuarta temporada

Hace unos días, la popular serie de “Narcos: México” de Netflix se estrenó a través de la plataforma con un total de diez episodios. Pero, se informó que se trata de la tercera y última parte de la historia basada en narcotraficantes.

Ante esto, los seguidores de la serie se han desilusionado, ya que esperaban que la historia tuviera más partes debido al éxito que ha tenido.

¿Por qué se acabará la serie?

De acuerdo con los productores de la serie, no habrá una siguiente parte porque la historia ha llegado a la época actual, por lo cual no hay planes de seguir con más episodios, al no tener nuevas historias.

“Esto es el final del viaje, al menos por ahora”, reveló Carlo Bernard, quien afirmó que México fue el mejor lugar por concluir dicha historia.

¿”Narcos: México” es un seguimiento de “Narcos”?

Aunque “Narcos: México” estaba planeado para ser una tercera temporada de “Narcos”, al final los productores Carlo Bernard y Doug Miro, decidieron lanzarla como una historia aparte que se centraba en México.

Por esta razón, los seguidores de la serie creen que aunque no haya una segunda parte de la nueva serie de narcos mexicana, puede que saquen otra historia nueva, tal vez enfocada en otro país y no en México.

Por su parte, Bernard agregó que aunque no quieren repetir y aburrir, no descarta que en un futuro, con nuevas historias, saquen otra serie de narcos que fortalezca la historia de las partes anteriores.

Equipo de “Narcos” lanzará otra historia

A pesar de las malas noticias, Carlo Bernard y Eric Newman, ambos del equipo de “Narcos”, se han unido a un nuevo proyecto sobre la reina colombiana de la droga, Griselda Blanco, la cual será protagonizada por Sofía Vergara, la actriz de “Modern Family”.

Hasta el momento no hay muchos detalles sobre dicha producción, pero también será estrenada a través de la plataforma de Netflix.

