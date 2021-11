MasterChef Celebrity: Tony Balardi quién es su favorita para la gran final

La simpatía y el talento son dos grandes características que definen a Sergio Canseco Balardi, mejor conocido como Tony Balardi. La trayectoria laboral de este reconocido comediante es bastante amplia y seguro lo recordarás por estar presente en programas de televisión como: “HOY”, “Sabadazo”, “Guerra de chistes” entre otros.

Pero eso no es todo. Más allá de su faceta como conductor y comediante, Tony demostró a sus seguidores que es muy bueno en las artes culinarias, de hecho, lo vimos dar todo de sí, dentro de MasterChef Celebrity, competencia que lamentablemente tuvo que abandonar esta semana.

A través de un live en la cuenta de Instagram @heraldogastrolab, Tony Balardi contó parte de su experiencia dentro de la cocina de MasterChef, y reconoció que durante las 12 semanas que estuvo compitiendo todo le pareció maravilloso. Pero ¿Cómo llega al programa de MasterChef Celebrity?

Entre risas Tony aceptó que durante 11 años de matrimonio apoyó en la elaboración de las cenas navideñas, aunque estas no requerían de mucha destreza.

Tony Balardi era uno de los favoritos dentro de la competencia de MasterChef y si algo vamos a extrañar de su presencia en la cocina, serán sus comentarios tan cómicos y acertados, que lograron hacernos sonreír en cada programa. Y como suele decirse, el show debe continuar, ¿no? Por eso Tony Balardi está más que preparado para llevar risas y diversión a distintas partes de la república mexicana y el extranjero.

“Voy a seguir haciendo mi show de comedia, el 25 de noviembre voy a estar en el cuevón , en plaza escenaria , me voy a Paraíso Tabasco el 10 y 11 de diciembre, me voy a Xalapa Veracruz, el día 30 de diciembre y vamos a hacer la gira de los Balardi entre mi hijo y yo” afirmó Tony Balardi

Además. en una faceta poco conocida del comediante,Tony dio a conocer que a sus seguidores que tiene una tienda online, 100% mexicana, en la cual se enfocará ahora que salió del reality de MasterChef, ¿Lo sabían? 101ymas.com, la dirección de la tienda de nuestro querido Tony Balardi.

Curiosamente, los besos que Tony le plantó a Alicia Machado nos dejaron atónitos y emocionados, y es que no solo fue uno… ¡fueron tres!

Tony reconoció que esos besos se dieron en una relación de amistad y no de noviazgo como todos los fans del reality pensaron.

“Fueron tres besos maravillosos, primero me besó ella, luego nos besamos, luego yo la besé, ay, mira, hasta se me hace agua la boca, es que es una amiga amada, adorada, no nos conocíamos en persona, hasta el programa. Hubo clic, nos hicimos buenos amigos, me besó, pero obviamente todo esto como amigos” comentó Balardi