¿Livia Brito y Yordi fueron amantes? Así fue su intenso amor secreto

La última edición del programa de Unicable llamado “De noche”, el cual es conducido por Yordi Rosado tuvo como invitada estelar a Livia Brito, quien es en la actualidad uno de los rostros más importantes y reconocidos de la televisión mexicana por lo que sorprendió a sus seguidores al revelar que había tenido una relación furtiva con el titular del programa.

Todo comenzó cuando en una parte de la entrevista, el famoso conductor y productor cuestionó a la cubana de 35 años acerca de su primer amor, por lo que, sin titubear, la actriz abordó el fugaz y prohibido romance que tuvieron hace algunos años, sin embargo, Yordi la interrumpió pidiéndole que no contara dicho pasaje de sus vidas pues no lo consideraba prudente.

Pese a la petición de Yordi, la actriz de “La Desalmada” aseguró que no había problema y que se podía contar dicha historia, por lo que no le quedó de otra a Yordi más que comenzar a relatar cómo fue su romance. “Al principio nos gustamos mucho, pero los dos teníamos pareja”, comenzó el conductor secundado por la cubana, “si tuvimos una relación y todo, yo era su amante…” señaló dejando boquiabiertos al resto de los invitados, entre ellos, Pedro Prieto, quien se mostró verdaderamente asombrado por las fuertes revelaciones de Livia Brito.

“Fue durante sus primeras telenovelas, hasta te dieron un premio o estabas nominada” señaló Yordi y enseguida Livia Brito le recordó que sí le habían dado un premio y le recordó un intenso momento que vivieron en torno a dicho galardón. “Si me dieron el premio y todo, si nos fuimos al camerino, acuérdate” mencionó la actriz, quien ya no pudo sostener más la situación y terminó soltado una carcajada evidenciando que todo su relato se había tratado de una broma.

Por su parte, Pedro Prieto señaló que sí se había creído la historia, incluso, le pidió a Yordi “olerle las manos” desatando las risas de todos en el set por su atrevido comentario dando pie a que se retomara rápidamente el tema del primer amor de Livia Brito.

Livia Brito le lloró a su primer amor

Una vez que se recobró la calma en el set después de la acalorada situación, Livia Brito confesó que su primer amor lo tuvo cuando llegó a la Ciudad de México y aunque no reveló la identidad de su galán, señaló que su noviazgo solo duró seis meses porque el joven en cuestión tuvo que irse a vivir a Cancún dejando sumamente trise a la actriz, quien confesó haber llorado mucho.

“Lloraba y lloraba, después me dolía la cabeza, los ojos los tenía súper rojos, yo decía ‘ya se acabó el mundo’, me dolía el corazón, me dolía el alma, sentía que me dolía todo”, confesó la actriz quien ahora ya puede reírse de esa situación, pero que, en su momento, aceptó, fue devastador.

