Kenny le dijo a Edgar Carrum que le perdonaría infidelidades; ahora habla de su separación | VIDEO

Después de que la cantante Kenny Avilés anunció, a través de un video, la separación de su pareja Edgar Carrum, unión que tuvieron por casi tres décadas, platicó su sentir ante diversos medios de comunicación.

Uno de ellos, De Primer Mano, pudo entrevistarla y saber que la vocalista de Kenny y los Eléctricos tiene altas y bajas desde que se divorció hace nueve días. Sin embargo, fue un poco más allá y explicó lo que pasó en ese duro momento de su vida sentimental.

"Con este sexto sentido que tenemos las mujeres, ya me olía algo mal. Era una persona que trabajaba con nosotros, en las redes en todo. Obviamente la conocimos en la pandemia, hace un año y 8 meses", mencionó la artista con voz firme.

¿Pero quién fue la manzana de la discordia?

En este caso, dio a entender que Edgar empezó una relación con otra persona, alguien que manejaba su club de fans. Kenny mencionó que la confesión se la hizo el 2 de noviembre, el Día de Muertos "y me mató bien bonito, pero me duele, me duele de la ching&$%, pero así es", confesó.

Asimismo, explicó que le pagaba a la mujer porque al final trabajaba con la agrupación. Incluso le pagaban los viáticos porque vive en Aguascalientes, "viajaba con nosotros porque era un trabajador más de Kenny y los Eléctricos. Yo creo que eso es abuso de confianza y pues ni modo", le reveló al periodista Gustavo Adolfo Infante.

¿Kenny sería capaz de perdonar a Edgar Carrum?

Al ser un tema sensible, ocurrió lo inevitable: Kenny rompió en llanto e hizo varias confesiones que dejaron a los conductores helados. Aseguró que lo sigue amando, pues su relación duró 27 años.

"Definitivamente lo perdono y si él quiere regresar, tiene las puertas abiertas de mi casa. Siempre le dije, desde que lo conocí: 'El día que me engañes, ese día te voy a perdonar' y está perdonado", mencionó la rockera.

Por otro lado, dijo respetar su decisión, pues no compró a Edgar, "no es de mi propiedad y él puede decidir de su vida lo que quiera. No puedo ser egoísta"

Sobre la mujer que la lastimó dijo que no le importa y que ya no existe en su vida:

"Ella no importa en mi vida, por mi ella ya no existe. No soy tan alivianada para perdonarla y regresa a trabajar con Kenny y los Eléctricos y yo los voy a apoyar a los dos. No, ni estoy tan pend$%&".

Edgar Carrum sale de la agrupación

Como era de esperarse, la agrupación informó a través de sus redes sociales que Edgar Carrum se salió del proyecto desde el 9 de noviembre; sin embargo, su relación quedó en términos cordiales y sin rencores. Asimismo, mencionaron que Kenny y los Eléctricos continúan "con todo el power" y que seguirá siendo ícono del rock en nuestro país.

