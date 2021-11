Carmen Salinas vivió la insuperable muerte de su hijo; TRAGEDIAS que marcaron su vida

Fue la madrugada de este jueves 11 de noviembre cuando la actriz, política y empresaria Carmen Salinas Lozano fue hospitalizada de emergencia por un derrame cerebral y se encuentra intubada. Aunque ni sus familiares ni amigos han brindado información, Televisa Espectáculos confirmó la noticia de que sufrió un derrame cerebral.

De acuerdo con algunos medios de comunicación, fue cerca de las 2:00 de la mañana cuando la actriz arribó al hospital Star Médica localizado sobre la calle Yucatán, en la colonia Roma, de la Ciudad de México; hasta el momento se desconoce el estado de salud de Carmelita Salinas.

Los fans de Carmen Salinas esperan que se recupere. Foto: Especial.

No es la única batalla que ha enfrentado Carmen Salinas

Más allá de las polémicas por su forma de expresarse o su incursión en la política, Carmen Salinas ha sufrido mucho. Todo comenzó cuando se casó con el pianista Pedro Plascencia, con quien quiso formar una familia, pero tuvo problemas para embarazarse, tuvo varios abortos y uno de sus hijos, que nació a los siete meses murió en el parto.

Con el tiempo pudo tener a Pedro Ernesto Plascencia Salinas, quien nació en 1956, fue un pianista y compositor mexicano, pero murió en 1994 a consecuencia de padecer cáncer a tan sólo pocos meses de haber iniciado el tratamiento contra este padecimiento. Fue un proceso muy difícil para su hijo y para ella. Relató que en una ocasión Pedro Plascencia le mencionó que ya quería morir debido a los dolores que tenía por su padecimiento y los tratamientos.

“Me dijo que se quería suicidar, no aguantaba los dolores, todo hinchado por la quimioterapia, había un amigo de él, músico, lo tenía agarrado de la mano y mi nuera le pone un tocadiscos, le pone una música relajante y de pronto estaba agachada y me dice el padre: 'Carmelita, ya se fue Pedrito', caí al suelo desmayada y me pusieron el oxígeno que tenía mi hijo”.

Los abortos la marcaron de por vida

Carmen Salinas tuvo cinco abortos, además de que uno de sus hijos murió en sus brazos, “Tuve la desgracia de tener 5 abortos. Yo lloraba mucho y era una tragedia que no los pudiera retener. Aborté una de siete meses, quería revivir a mi hijo y les decía que me trajeran botellas de agua caliente, pero no sabía que tenía que quitarle flemas, meterlo en una incubadora y lo vi morir, quería jalar aire, se me murió en las manos y lo alcancé a bautizar con el nombre de Jesús”, contó visiblemente afectada en el programa “De Primera Mano” hace un tiempo.

