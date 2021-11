Carmen Salinas: ¿Quiénes son TODOS los hijos de la actriz?

En las últimas horas, la salud de la querida actriz Carmen Salinas ha causado mucha preocupación en el medio del espectáculo pues se informó que sufrió un accidente cerebrovascular que la mantiene en coma natural y pone en riesgo su vida, por lo que el interés por conocer acerca de la también ex política ha ido en aumento y una de las dudas más frecuentes que surgió entre los internautas es saber cuántos hijos tiene y quiénes son, por lo que a continuación te decimos el dato.

La faceta como madre de Carmen Salinas ha sido sumamente complicada pues en diferentes ocasiones ha declarado que, durante su primer matrimonio con el músico, Pedro Plascencia Ramírez, sufrió cinco abortos, los cuales se le adjudican a la corta edad que tenía cuando intentó ser madre, pues se casó a los 16 años.

“Yo tuve como cinco abortos, era una tragedia mi vida por no poderlos retener, aborté una de siete meses de gestación, en otro quería revivir a mi hijo y les decía que me trajeran botellas de agua caliente, pero no sabía que tenía que quitarle las flemas, meterlo en una incubadora y lo vi morir, quería jalar aire, se me murió en las manos y lo alcancé a bautizar con el nombre de Jesús”, comentó la actriz durante una entrevista con diferentes medios en enero de 2020.

¿Quiénes son los hijos de Carmen Salinas?

Pese a haber sufrido cinco abortos, Carmen Salinas no desistió en su deseo de ser madre y fue con precisamente con su primer esposo, Pedro Plasencia, con quien tuvo a sus dos hijos, a quienes nombro Pedro, y María Eugenia Plascencia.

Cabe mencionar que, desafortunadamente, Pedro Plascencia Salinas, el primogénito de la actriz, murió en abril de 1994 debido a que padecía cáncer en los pulmones, por lo que, únicamente le sobrevive su hija María Eugenia Plascencia a la actriz, con quien tiene una relación muy estrecha, además, se sabe que la hija de Carmen Salinas tiene algunos problemas de audición.

Carmen Salinas tuvo dos hijos con Pedro Plascencia. Foto: TW: @CarmenSalinasLo

¿Jorge Salinas es su hijo?

Durante mucho tiempo, se ha creído que el también actor, Jorge Salinas, es hijo de Carmelita Salinas, sin embargo, no tienen ningún lazo sanguíneo que los una, no obstante, en diversas ocasiones ambos han manifestado sentir mucho cariño el uno por el otro, por lo que el único vínculo que los une es la gran amistad que tienen desde hace muchos años.

¿Por qué hospitalizaron a Carmen Salinas?

De acuerdo con información emitida por el programa Hoy, la actriz de 82 años había llegado a su casa luego de haber asistido a un llamado de la telenovela “Mi Fortuna es amarte” y que después de cenar y ver una telenovela, la actriz se metió a bañar, sin embargo, señalan que fue en ese momento cuando sufrió un alza en su presión arterial por lo que perdió el conocimiento y fue trasladada de emergencia al hospital por el personal que labora en su casa.

Fue hasta la mañana de este jueves 11 de noviembre cuando Gustavo Briones, sobrino de Carmen Salinas confirmó que la actriz había sufrido un derrame cerebral, mientras que minutos más tarde, la nieta de la también productora, Carmen Plascencia, informó que su abuela está en estado de coma y que sus órganos siguen funcionando, por lo que habrá que esperar a ver cómo evoluciona.

Carmen Salinas tiene 82 años de edad. Foto: Especial

